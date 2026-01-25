Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. UFC 324: Жан Силва надделя над Арнолд Алън в оспорвана битка

UFC 324: Жан Силва надделя над Арнолд Алън в оспорвана битка

  • 25 яну 2026 | 06:08
  • 221
  • 0
UFC 324: Жан Силва надделя над Арнолд Алън в оспорвана битка

Жан Силва се завърна на победния път след загубата си от Диего Лопес, постигайки успех срещу Арнолд Алън в откриващия мач от основната карта на UFC 324.

Бразилецът Жан Силва се върна към победите със силно представяне срещу Арнолд Алън, което му донесе успех с единодушно съдийско решение в първия двубой от основната карта на UFC 324 в събота.

Въпреки че не успя да нарани сериозно или да свали Алън на земята, Силва пласираше по-мощните удари по време на целия сблъсък, което в крайна сметка се оказа решаващо. След края на мача съдиите отсъдиха 30-27, 29-28 и 29-28 в полза на Силва, който грабна победата.

„Това тук е истински мъжкар“, заяви Силва за Алън след битката. „Подготвяхме се като отбор за трирундова война. Толкова много исках да го нокаутирам, а екипът ми постоянно повтаряше да чакам, да изчакам момента. Много е трудно да се биеш с някого, който ти е идол. Наистина се възхищавам на този човек.“

В началото бойците в категория перо бяха предпазливи. Алън предпочиташе да разчита на водещия си прав удар, докато Силва бавно напредваше, но без да нанася много удари. Алън поддържаше активност, движейки се встрани от мощта на Силва и го атакуваше с бързи комбинации, включително няколко ритника.

По-малко от минута преди края на първия рунд, Алън нанесе тежък ляв прав удар, с който запази контрол, докато бразилецът се опитваше да пробие защитата му. В последните секунди Силва най-накрая отприщи серия от удари, а Алън устоя на бурята до прозвучаването на гонга.

Във втория рунд Алън отново демонстрираше силна игра в стойка, но този път Силва бързо отвръщаше, като пласира остър ляв, последван от опит за ритник в главата. Размените бяха постоянни – Алън нанасяше тежък удар, а Силва веднага контрираше със своя мощ.

Темпото не спадаше, като и двамата бойци разменяха тежки удари. Алън успяваше да разклати Силва с няколко точни попадения, но бразилецът незабавно отвръщаше на свой ред.

В началото на последния рунд Алън реши да потърси събаряне, но Силва се защити успешно и битката се върна в центъра на клетката. След това Силва опита същото, но Алън показа добра защита и запази двубоя в стойка. Макар Силва да не нанасяше огромни щети, той пласираше по-добрите удари, докато точността на Алън намаляваше. С изтичането на времето Силва пласира няколко мощни ритника в главата на англичанина.

Макар Силва да не нанасяше огромни щети, той свързваше по-добрите удари, докато точността на Алън намаляваше. С изтичането на времето Силва пласира няколко мощни ритника в главата, които определено привлякоха вниманието на Алън, преди битката да стигне до съдийските карти.

„Не ме интересува кой е шампионът“, извика Силва след края на дуела. „Аз съм следващият!“

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Наталия Силва се цели в титлата при успех на UFC 324

Наталия Силва се цели в титлата при успех на UFC 324

  • 24 яну 2026 | 13:46
  • 1243
  • 0
Костадин Енев е в категория за битката в Словакия

Костадин Енев е в категория за битката в Словакия

  • 24 яну 2026 | 12:29
  • 535
  • 0
Шампион по ММА от Камерун събира боклука на София

Шампион по ММА от Камерун събира боклука на София

  • 24 яну 2026 | 11:46
  • 3767
  • 6
Боецът, който припадна преди UFC 324, даде първи коментар след инцидента

Боецът, който припадна преди UFC 324, даде първи коментар след инцидента

  • 24 яну 2026 | 11:01
  • 965
  • 0
Младите руски борци ще могат да се състезават с химн и знаме

Младите руски борци ще могат да се състезават с химн и знаме

  • 24 яну 2026 | 10:10
  • 1469
  • 0
Калъм Уолш преодоля нокдаун и се поздрави с победа на първата боксова гала на UF

Калъм Уолш преодоля нокдаун и се поздрави с победа на първата боксова гала на UF

  • 24 яну 2026 | 08:46
  • 849
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

  • 24 яну 2026 | 21:27
  • 11131
  • 104
Нов крах за Ливърпул в Премиър лийг

Нов крах за Ливърпул в Премиър лийг

  • 24 яну 2026 | 21:25
  • 32600
  • 97
Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

  • 24 яну 2026 | 18:59
  • 21877
  • 23
Следете Ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Много интересен откриващ сблъсък при мъжете

Следете Ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Много интересен откриващ сблъсък при мъжете

  • 25 яну 2026 | 05:35
  • 1410
  • 1
ЦСКА се прибра след лагера в Турция

ЦСКА се прибра след лагера в Турция

  • 24 яну 2026 | 21:20
  • 10056
  • 48
Реал Мадрид се справи с Виляреал и стъпи на върха

Реал Мадрид се справи с Виляреал и стъпи на върха

  • 24 яну 2026 | 23:55
  • 13033
  • 44