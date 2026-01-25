UFC 324: Жан Силва надделя над Арнолд Алън в оспорвана битка

Жан Силва се завърна на победния път след загубата си от Диего Лопес, постигайки успех срещу Арнолд Алън в откриващия мач от основната карта на UFC 324.

Бразилецът Жан Силва се върна към победите със силно представяне срещу Арнолд Алън, което му донесе успех с единодушно съдийско решение в първия двубой от основната карта на UFC 324 в събота.

Въпреки че не успя да нарани сериозно или да свали Алън на земята, Силва пласираше по-мощните удари по време на целия сблъсък, което в крайна сметка се оказа решаващо. След края на мача съдиите отсъдиха 30-27, 29-28 и 29-28 в полза на Силва, който грабна победата.

„Това тук е истински мъжкар“, заяви Силва за Алън след битката. „Подготвяхме се като отбор за трирундова война. Толкова много исках да го нокаутирам, а екипът ми постоянно повтаряше да чакам, да изчакам момента. Много е трудно да се биеш с някого, който ти е идол. Наистина се възхищавам на този човек.“

В началото бойците в категория перо бяха предпазливи. Алън предпочиташе да разчита на водещия си прав удар, докато Силва бавно напредваше, но без да нанася много удари. Алън поддържаше активност, движейки се встрани от мощта на Силва и го атакуваше с бързи комбинации, включително няколко ритника.

По-малко от минута преди края на първия рунд, Алън нанесе тежък ляв прав удар, с който запази контрол, докато бразилецът се опитваше да пробие защитата му. В последните секунди Силва най-накрая отприщи серия от удари, а Алън устоя на бурята до прозвучаването на гонга.

Във втория рунд Алън отново демонстрираше силна игра в стойка, но този път Силва бързо отвръщаше, като пласира остър ляв, последван от опит за ритник в главата. Размените бяха постоянни – Алън нанасяше тежък удар, а Силва веднага контрираше със своя мощ.

Темпото не спадаше, като и двамата бойци разменяха тежки удари. Алън успяваше да разклати Силва с няколко точни попадения, но бразилецът незабавно отвръщаше на свой ред.

В началото на последния рунд Алън реши да потърси събаряне, но Силва се защити успешно и битката се върна в центъра на клетката. След това Силва опита същото, но Алън показа добра защита и запази двубоя в стойка. Макар Силва да не нанасяше огромни щети, той пласираше по-добрите удари, докато точността на Алън намаляваше. С изтичането на времето Силва пласира няколко мощни ритника в главата на англичанина.

„Не ме интересува кой е шампионът“, извика Силва след края на дуела. „Аз съм следващият!“