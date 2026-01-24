Популярни
Монако се издъни отново и остана далеч от Европа

  • 24 яну 2026 | 22:34
  • 512
  • 0
Отборите на Льо Авър и Монако направиха нулево равенство в среща от 19-ия кръг на френската Лига 1.

Така монегаските останаха на седем точки от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. Това бе и пети пореден мач на играчите от Княжеството без победа в шампионата. Междувременно Льо Авър остана на шест точки пред отборите, намиращи се в „опасната зона“.

Иначе този резултат идва непосредствено след унизителното поражение на Монако с 1:6 от Реал Мадрид в Шампионската лига.

Нулевото равенство изглежда закономерно, тъй като положенията пред двете врати бяха съвсем малко и островитяните стреляха само два пъти точно, а съперникът им – веднъж. Все пак играчите на Монако получиха подарък по-рано през деня от Рен, който загуби с 0:2 от новака Лориен, и поне към момента зона „Европа“ не изглежда мираж, но ще е необходим силен щурм през пролетта към топ 6.

