Монако се издъни отново и остана далеч от Европа

Отборите на Льо Авър и Монако направиха нулево равенство в среща от 19-ия кръг на френската Лига 1.

Така монегаските останаха на седем точки от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. Това бе и пети пореден мач на играчите от Княжеството без победа в шампионата. Междувременно Льо Авър остана на шест точки пред отборите, намиращи се в „опасната зона“.

Иначе този резултат идва непосредствено след унизителното поражение на Монако с 1:6 от Реал Мадрид в Шампионската лига.

Нулевото равенство изглежда закономерно, тъй като положенията пред двете врати бяха съвсем малко и островитяните стреляха само два пъти точно, а съперникът им – веднъж. Все пак играчите на Монако получиха подарък по-рано през деня от Рен, който загуби с 0:2 от новака Лориен, и поне към момента зона „Европа“ не изглежда мираж, но ще е необходим силен щурм през пролетта към топ 6.