Русе посреща турнир по лък този уикенд

Международният турнир по стрелба с лък на закрито „Дунавски стрели“ ще събере над 130 състезатели от България и чужбина в зала „Арена Русе“ на 24 и 25 януари в Русе. Това съобщиха от Общината, която заедно с местния спортен клуб „Джамбо-2006“ организира надпреварата.

Тя ще обхване възрастовите групи мъже и жени, под 21 години, под 18 години и 50+, както и индивидуални, смесени отборни и отборни формати. Участниците ще се състезават в категориите олимпийски стил, компаунд, гол лък и традиционен лък.

Организаторите подчертават и дългосрочния ангажимент към развитието на млади таланти в спорта. Възпитаник на русенския клуб е шампионът от европейското първенство на закрито по стрелба с лък в турския град Самсун и национален шампион на открито и в зала Иван Банчев, който наскоро заслужи и четвърто място в анкетата за „Спортист на 2025 година“ в Русе. Междувременно от „Джамбо-2006“ заявиха, че продължават и набирането на състезатели на възраст от 10 до 13 години за попълване на детските гарнитури и насърчаване на интереса към стрелбата с лък сред подрастващите.