  Чад Мендес срещу Бенсън Хендерсън е част от събитието RAF 6

Чад Мендес срещу Бенсън Хендерсън е част от събитието RAF 6

  • 23 яну 2026 | 14:50
  • 255
  • 0
23 яну 2026 | 14:50

Двама ветерани от UFC ще се изправят един срещу друг в схватка по свободна борба на събитието RAF 6. Чад Мендес се завръща в организацията, за да премери сили с бившия шампион в лека категория на UFC Бенсън Хендерсън на 28 февруари в „Мълет Арена“ в Темпи, Аризона.

Основният двубой на вечерта ще бъде между бившия шампион на UFC в две дивизии и олимпийски златен медалист Хенри Сехудо и члена на Залата на славата на UFC Юрая Фейбър.

За Мендес това ще бъде втора среща във веригата. Преди това той оглави RAF 3 срещу друг ветеран от UFC, Майкъл Чандлър. В оспорван двубой Мендес загуби по точки, но сега ще търси победа във втория си мач.

Преди да започне да се състезава в ММА, Хендерсън е бил успешен борец, като два пъти е печелил отличието NAIA All-American, докато е учил в колежа „Дейна“ в Небраска. След като се оттегли от ММА, Хендерсън се пробва в бокса и в състезания по граплинг, а сега се завръща към корените си в борбата.

Срещата Мендес срещу Хендерсън е последното допълнение към RAF 6. Картата на събитието включва още двубои между световния шампион Захид Валенсия и Махмуд Фаузи Себи, както и между Дейвид Кар и ветерана от PFL и еднократен шампион на NCAA Бъба Дженкинс.

