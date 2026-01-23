Популярни
  • 23 яну 2026 | 09:48
  • 144
  • 0
Четири българки ще играят във втория ден на Световната купа по фехтовка в Солт Лейк Сити

Емма Нейкова, Вероника Василева, Белослава Иванова и Йоана Илиева ще играят във втория ден на турнира за Световната купа на сабя жени в Солт Лейк Сити (САЩ). В състезанието участват 184 фехтовачки от 33 държави, начело с всички сабльорки от топ 10 на световната ранглиста.

Василева, Нейкова и Иванова започнаха надпреварата изключително силно, преминаха успешно през боевете в групите и предварителните елиминации, и ще спорят за медалите с най-добрите в света. Илиева влиза в битката за призовите места по право, тъй като е номер 2 в световната ранглиста.

Вероника Василева записа в групите пет победи и една загуба, с което се класира директно за втория ден. Емма Нейкова излезе от груповата фаза с пет успеха и едно поражение. Във втория кръг на предварителните елиминации възпитаничката на фехтовален клуб Свечников отстрани Лола Посик от САЩ с 15:12 и се класира за втория ден на турнира.

Белослава Иванова излезе от групите с две победи и четири загуби. В предварителните елиминации възпитаничката на фехтовален клуб ЦСКА победи Изабела Карвальо от Бразилия с 15:8, а след това отстрани и Зарифа Хюсеинова от Азербайджан с 15:13.

В събота Илиева, Василева, Нейкова и Иванова ще излязат на пътеките в битка за медалите. Белослава Иванова ще се изправи срещу номер 1 в световната ранглиста Мисаки Емура от Япония, Емма Нейкова ще играе срещу Вероника Василева, а Йоана Илиева срещу Мариела Виале от Италия.

Днес са боевете от индивидуалната надпревара на мъжете, а България ще бъде представена от Калоян Пешев и Тодор Стойчев, съобщават от БФ Фехтовка.

