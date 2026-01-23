Популярни
Ясен Петров: Надявам се да съм оправдал доверието на Иван Станев

  • 23 яну 2026 | 08:27
  • 60
  • 0

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) спечелиха турнира за Купа България 2026 при мъжете, който се проведе в зала "СамЕлион" в Самоков.

На финала, тимът, воден от Иван Станев се наложи над Пирин (Разлог) с 3:1 гейма.

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България
Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

Младото либеро Ясен Петров, за когото това е първи сезон като професионалист, записа страхотни изяви в надпреварата. Петров говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че се надява да е оправдал доверието на Иван Станев, както и, че смяната е имала положителен ефект. Също така - не спести позитивите по отношение на съперника.

Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

"Първи трофей, надявам се да не е последен. Радвам се, че имах участие и с мои заслуги също спечелихме Купата. Не беше лек турнир от психологическа гледна точка, особено след смяна на треньор и тежките поражения, които бяхме допуснали последните месеци."

"Определено не ни беше най-добрият изигран мач, но мисля, че колективната игра изигра своята роля, също бих казал, че се възползвахме от натрупаната умора на противника и успяхме да затворим мача в четири гейма. Колкото и лесно да изглежда да играеш срещу наглед осмия в първенството, далеч не е така - за да са стигнали до финал и да са преодолели едни от най-добрите отбори в първенството, значи имат нужните качества да са там", добави той.

"Категорично, ако не бяхме спечелили първия гейм, мачът можеше да се развие в съвсем различна посока. Успяхме да наваксаме голяма преднина и да измъкнем гейма, което ни даде импулс за следващия. Важно беше да се върнем в четвъртия гейм и да си го спечелим категорично, и го направихме", каза още Петров.

"Както се вижда - смяната на треньора ни влияе положително. Забелязъл съм, че винаги когато се направи промяна в отбор - независимо каква, има положителен ефект. Конкретно за мен, отново всичко е с положителен знак - довери ми се, малко хора биха го направили в такива мачове, като се има предвид, че това са ми едни от първите изяви изобщо, в мъжкият волейбол", допълни той.

"Това, което мога да кажа е, че съм доволен от представянето си на турнира, чувствах се готов да играя и очаквах този момент. Надявам се да съм оправдал доверието му", добави младият състезател.

"Разбира се, всеки спортист мечтае да играе за страната си и да я представлява. Надявам се да съм направил добро впечатление, предстои да разберем дали е така", заяви либерото.

"Със сигурност Нефтохимик има качества да спечели титлата, но това да играеш в серия мачове, за да спечелиш и да играеш само един мач за директна елиминация, е много различно. Сега трябва да гледаме мач за мач и да успеем да постигнем максимално високо класиране", смята той.

"Благодаря на съотборниците си за подкрепата на игрището и извън него, защото всеки един ми е дал помощта си. Към феновете - благодаря им отново за подкрепата и се надявам да сме ги зарадвали със спечелването на Купата и очакваме да продължат да ни подкрепят", завърши Петров.

