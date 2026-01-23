Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Утрехт
  3. И без феновете си Генк удари Утрехт и подсигури мястото си в плейофите

И без феновете си Генк удари Утрехт и подсигури мястото си в плейофите

  • 23 яну 2026 | 00:48
  • 295
  • 0
И без феновете си Генк удари Утрехт и подсигури мястото си в плейофите

Генк постигна победа с 2:0 над Утрехт в гостуването си от 7-ия кръг на основната фаза на Лига Европа. Белгийският тим не можеше да разчита на феновете си, които бяха принудително изведени от стадиона, след като много от тях влязоха без билети и без да бъдат претърсени за забранени предмети. Това пък забави началото на мача с почти час. Дори и този факт обаче не попречи на гостите да се поздравят с трите точки, като с този успех те си гарантираха място в плейофите, а освен това са в добра позиция да атакуват и място в топ 8.

Генк поведе в резултата в 54-тата минута, когато Закария Ел Уахди стреля от далечна дистанция и след не особено добра намеса на вратаря, топката се оплете в мрежата зад гърба му.

Проблеми с феновете на гостите забавиха началото на мача между Утрехт и Генк в Лига Европа
Проблеми с феновете на гостите забавиха началото на мача между Утрехт и Генк в Лига Европа

В 83-тата минута белгийците решиха всичко с втори гол. Суфиан Ел Каруани извърши нарушение за дузпа, а Даан Хейманс реализира наказателния удар, оформяйки крайното 0:2.

Така Генк събра актив от 13 точки и излезе на 10-ата позиция във временното класиране. Утрехт пък е на 34-тото място със само 1 спечелена точка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нагелсман събира националите на Германия на лагер в края на март

Нагелсман събира националите на Германия на лагер в края на март

  • 23 яну 2026 | 01:53
  • 115
  • 0
Интер Маями обвърза вратаря си с нов договор

Интер Маями обвърза вратаря си с нов договор

  • 23 яну 2026 | 01:25
  • 196
  • 0
Атлетико Мадрид се интересува от Гонсало Рамош

Атлетико Мадрид се интересува от Гонсало Рамош

  • 23 яну 2026 | 01:07
  • 210
  • 0
По стъпките на Холанд: нова звезда съхрани шансовете на РБ Залцбург

По стъпките на Холанд: нова звезда съхрани шансовете на РБ Залцбург

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 411
  • 0
Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 14379
  • 3
Ница дочака първа победа в Лига Европа, но тя ще е само за самочувствие

Ница дочака първа победа в Лига Европа, но тя ще е само за самочувствие

  • 23 яну 2026 | 00:34
  • 368
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

  • 22 яну 2026 | 23:50
  • 26716
  • 101
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 32665
  • 88
Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

  • 23 яну 2026 | 00:33
  • 1063
  • 2
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

  • 22 яну 2026 | 21:28
  • 13670
  • 3
Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 14379
  • 3
Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 17542
  • 24