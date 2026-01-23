И без феновете си Генк удари Утрехт и подсигури мястото си в плейофите

Генк постигна победа с 2:0 над Утрехт в гостуването си от 7-ия кръг на основната фаза на Лига Европа. Белгийският тим не можеше да разчита на феновете си, които бяха принудително изведени от стадиона, след като много от тях влязоха без билети и без да бъдат претърсени за забранени предмети. Това пък забави началото на мача с почти час. Дори и този факт обаче не попречи на гостите да се поздравят с трите точки, като с този успех те си гарантираха място в плейофите, а освен това са в добра позиция да атакуват и място в топ 8.

Генк поведе в резултата в 54-тата минута, когато Закария Ел Уахди стреля от далечна дистанция и след не особено добра намеса на вратаря, топката се оплете в мрежата зад гърба му.

Проблеми с феновете на гостите забавиха началото на мача между Утрехт и Генк в Лига Европа

В 83-тата минута белгийците решиха всичко с втори гол. Суфиан Ел Каруани извърши нарушение за дузпа, а Даан Хейманс реализира наказателния удар, оформяйки крайното 0:2.

Така Генк събра актив от 13 точки и излезе на 10-ата позиция във временното класиране. Утрехт пък е на 34-тото място със само 1 спечелена точка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages