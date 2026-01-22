Проблеми с феновете на гостите забавиха началото на мача между Утрехт и Генк в Лига Европа

Мачът между Утрехт и Генк от Лига Европа на 22 януари 2026 г. започна със закъснение поради сериозни проблеми със сигурността в сектора за гости.

Основната причина за забавянето бе нахлуване на фенове без билети. Голяма група привърженици на Генк без закупени пропуски пробиха охраната на стадион „Галгенваард“ и влязоха в сектора за гости, без да бъдат претърсени.

Een bizar optreden van de Mobiele Eenheid in Utrecht. Een deel van de supporters in het uitvak is niet goed gefouilleerd (of heeft hier niet aan meegewerkt). Vervolgens is het uitvak van KRC Genk met geweld leeggeveegd in stadion Stadion Galgenwaard. pic.twitter.com/yt51grBGGi — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 22, 2026

По нареждане на кмета на Утрехт, Шарън Дайксма, части за борба с безредиците изведоха всички 1400 привърженици на белгийския отбор от трибуните.

В крайна сметка беше взето решение срещата да се изиграе без фенове на гостуващия отбор в интерес на безопасността.

🇳🇱💥 Troubles at FC Utrecht tonight: a section of Genk fans reportedly weren’t searched properly on entry. Riot police moved into the away end and cleared the section, sparking clashes with angry away supporters. pic.twitter.com/ZN0jmRE0Hm — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) January 22, 2026

Първоначално планираният начален час беше 22:00 ч. българско време, но двубоят официално започна в 22:50 ч.