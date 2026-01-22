Проблеми с феновете на гостите забавиха началото на мача между Утрехт и Генк в Лига Европа

Мачът между Утрехт и Генк от Лига Европа на 22 януари 2026 г. започна със закъснение поради сериозни проблеми със сигурността в сектора за гости.
Основната причина за забавянето бе нахлуване на фенове без билети. Голяма група привърженици на Генк без закупени пропуски пробиха охраната на стадион „Галгенваард“ и влязоха в сектора за гости, без да бъдат претърсени.
По нареждане на кмета на Утрехт, Шарън Дайксма, части за борба с безредиците изведоха всички 1400 привърженици на белгийския отбор от трибуните.
В крайна сметка беше взето решение срещата да се изиграе без фенове на гостуващия отбор в интерес на безопасността.
Първоначално планираният начален час беше 22:00 ч. българско време, но двубоят официално започна в 22:50 ч.