  2. Футбол свят
Проблеми с феновете на гостите забавиха началото на мача между Утрехт и Генк в Лига Европа

  • 22 яну 2026 | 23:07
  • 102
  • 0
Мачът между Утрехт и Генк от Лига Европа на 22 януари 2026 г. започна със закъснение поради сериозни проблеми със сигурността в сектора за гости.

Основната причина за забавянето бе нахлуване на фенове без билети. Голяма група привърженици на Генк без закупени пропуски пробиха охраната на стадион „Галгенваард“ и влязоха в сектора за гости, без да бъдат претърсени.

По нареждане на кмета на Утрехт, Шарън Дайксма, части за борба с безредиците изведоха всички 1400 привърженици на белгийския отбор от трибуните.

В крайна сметка беше взето решение срещата да се изиграе без фенове на гостуващия отбор в интерес на безопасността.

Първоначално планираният начален час беше 22:00 ч. българско време, но двубоят официално започна в 22:50 ч.

