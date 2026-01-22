Порто изравни в последните секунди, но целта е постигната

Отборът на Порто ще продължи участието си в Лига Европа най-малко през плейофния кръг, като има големи шансове и директно да отиде на осминафиналите. Това стана възможно след 1:1 при гостуването на Виктория (Пилзен) в Чехия в среща от предпоследния седми кръг на основната фаза на турнира. Португалският гранд обаче беше на крачка от издънката, но все пак успя да изравни в последните секунди на редовното време чрез Дениз Гюл. Лукаш Черв пък беше вкарал за домакините още в шестата минута.

Евентуалната загуба щеше да е гаф, защото цяло второ полувреме португалците играха с човек повече след червен картон на капитана на Виктория Матей Видра. В добавеното време на първата част той спря с ръка влизащата във вратата топка след удар с глава. Последва дузпа за “драконите”, която обаче испанският национал Саму Омородион пропусна, шутирайки в аут.

Виктория има реални шансове да стигне до плейофния кръг, като за тази цел в последния кръг на 29 януари ще преследва максимален брой точки при визитата си на Базел. Порто пък ще е домакин на Рейнджърс.