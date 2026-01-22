Силно представяне на българските стрелци на турнир в Мюнхен

Много добро представяне записаха българските състезателки на пистолет при жените по време на силния международен турнир по спортна стрелба в Мюнхен.

Антонета Костадинова и Адиел Илиева се класираха за финала, след като завършиха сред първите осем в квалификацията. Костадинова постигна резултат от 576 точки, а Илиева – 575 точки.

Във финалната надпревара Антонета Костадинова зае четвърто място в крайното класиране, докато Адиел Илиева завърши на осма позиция.

Малко не достигна на Мирослава Минчева да намери място сред финалистките – тя приключи квалификацията с 14-и резултат от 573 точки.

При мъжете на пистолет Самуил Донков записа 576 точки и остава 24-и, а Кирил Киров – 26-и с 575 точки.

В дисциплината пушка Антон Ризов постигна резултат от 628.9 точки, а Георги Канев – 623.3 точки.

Утре българската делегация от състезатели и треньори отпътува към България.