Фенове на Брюж се облякоха като Борат в Казахстан, вкараха ги в затвора

  • 22 яну 2026 | 18:53
  • 962
  • 1
Трима белгийски привърженици са осъдени на пет дни затвор в Казахстан заради носене на костюми на филмовия герой Борат по време на победата на Брюж над местния Кайрат с 4:1 в мач от Шампионската лига в сряда.

Феновете са били арестувани още на трибуните на „Астана Арена“ заради облеклото си - бански костюм, носен от популярния образ от едноименния филм с пълно заглавие „Борат: Културен обмен с Америка за напредък на великия братски казахстански народ“, изигран от британския комедиен актьор Саша Барън Коен.

„Трима мъже извършиха действия по време на футболния двубой, които демонстрираха неуважение и нарушиха обществения ред. Полицията арестува тримата чуждестранни фенове и ги отведе до участъка“, съобщиха властите в Астана, цитирани от БТА.

Те допълниха, че са били започнати съответните административни процедури за публично пиянство и за дребно хулиганство, заради което са осъдени на пет дни затвор.

От външното министерство на Белгия обявиха, че следят ситуацията и написаха: „Предлагаме необходимата консулска подкрепа на нашите сънародници. Обаче, поради съображения за защита на личните данни, не можем да предоставим допълнителна информация.“

Филмът е възприет като подигравателен към казахстанската култура и по време на излизането му през 2006 година властите в страната забраняват неговото излъчване и дори заплашват създателите му със съдебни действия.

През 2020 година обаче властите в Казахстан възприемат популярната фраза от филма, повтаряна от Барън Коен - „Very Nice!“ (в превод "Много добре!"), и дори я използват, за да рекламират туризма в страната.

