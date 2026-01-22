Билетите за Финалната осмица осмица на efbet Купа на България вече са в продажба

Билетите за Финалната осмица от турнира за efbet Купа на България вече са в продажба, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Пропуските могат да бъдат закупени чрез официалния сайт на домакина на турнира Балкан - https://balkan-basket.com/bg/tickets/list

Пакетен билет (за всички мачове за всички дни) струва 25 евро и може да бъде закупен онлайн и на каса. За деца до 18 години цената е 15 евро и може да се закупи само на каса, а за деца до 12 години входът е свободен.

Всички билети за деца от 13 до 18 години могат да бъдат закупени само на касите в "Арена Ботевград".

Финалната осмица в турнира за еfbet Купа България 2026 ще се проведе в периода от 19 до 22 февруари в "Арена Ботевград". За трофея ще се борят миналогодишният победител Черно море Тича, участниците в евротурнирите Балкан, Рилски спортист и Спартак Плевен, най-високо класираният тим в края на първия етап в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ) извън споменатите - Локомотив Пловдив, както и трите отбора - победители от квалификациите в турнира, които приключват на 28 януари.

Жребият за топ 8 ще се състои на 30 януари (петък) от 11:00 часа в зала "Триадица" в София и ще бъде излъчен пряко в каналите на БФБаскетбол в YouTube и Фейсбук.

19 февруари (четвъртък), четвъртфинали:

2 мача - 10 евро за ден - онлайн и на каса

за деца до 18г - 6 евро - само на каса

деца до 12г - вход свободен

20 февруари (петък), четвъртфинали:

2 мача - 10 евро за ден - онлайн и на каса;

за деца до 18г - 6 евро - само на каса;

деца до 12г - вход свободен;

21 февруари (събота), полуфинали:

2 мача - 10 евро за ден - онлайн и на каса;

за деца до 18г - 6 евро - само на каса;

деца до 12г - вход свободен;

22 февруари (неделя), финал:

1 мач - 10 евро за ден - онлайн и на каса;

за деца до 18г - 6 евро - само на каса;

деца до 12г - вход свободен.

