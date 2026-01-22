Започна подмяната на настилката в зала "Арена Шумен"

Започна работата по подмяна на настилката в зала "Арена Шумен". Ремонтът се предприема заради проблеми по досегашната настилка, които възпрепятстваха нормалното протичане на спортните състезания и тренировъчни процеси, съобщиха от общинския пресцентър.

Покритието, което предстои да се постави, е от най-висок клас и съгласно най-добрите стандарти за настилки на подобен тип зали. Към момента се демонтира старата настилка.

Дейностите се извършват от 21 януари и се планира да продължат до около средата на февруари. Изпълнител на ремонта е фирма "Ти Би Флорингс" ЕООД. Договорът е с предмет „Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на настилката на спортно игрище в Многофункционална зала "Арена Шумен“ и включва ремонт на 1200 кв. м спортно игрище. Заложената сума е 167 368,41 евро с ДДС, със средства по линия на Министерството на младежта и спорта и съфинансиране от бюджета на Община Шумен. Договорът е сключен след проведена обществена поръчка. Одобрените средства за ремонт на тавани, стълби, перила, настилката на игрището и други строително-монтажни работи са в размер на 714 705,78 евро с ДДС, добавиха от пресцентъра на местната администрация.

Както БТА съобщи през ноември 2025 г. на среща на кмета на община Шумен проф. Христо Христов с Росен Барчовски, бе постигната договореност настилката в зала "Арена Шумен" да бъде поставена през втората половина на февруари.