Едуардс пише история в американския хокей

  22 яну 2026
Лайла Едуардс ще влезе в историята като първата тъмнокожа жена, която ще представлява САЩ в олимпийския турнир по хокей на лед. Преди да се отправи към Италия следващия месец, 21-годишната Едуардс се наслади на запомнящо се завръщане у дома в Кливланд. Там тя бе заедно с останалите момичетата от отбора за Милано – Кортина.

Лайла е звездата на тима от университета на Уисконсин. Тя вече е спечелила два медала от Световно първенство, включително златен през 2025 година и сребърен на планетарния шампионат през 2024 година, когато бе обявена за MVP на турнира едва на 20-годишна възраст, превръщайки се в най-младия играч, получил тази чест. Едуардс влезе в историята през 2023 година като първата тъмнокожа дама, играла за женския национален отбор на САЩ, и стана първата такава, отбелязала гол за отбора на САЩ на Световното първенство през 2024 година.

Не случайно Хилари Найт, капитан на САЩ, определя Едуардс като бъдещата суперзвезда на женския хокей.

