Лидерът Колорадо загуби с дузпи от Анахайм като домакин

Лукаш Достал парира 40 удара и беше с ключов принос за победата на Анахайм над лидера в лигата Колорадо с 2:1 като гост. Микаел Гранлунд и Катър Готие реализираха при наказателните удари за петия пореден успех на състава.

Домакините допуснаха трета загуба в последните си четири мача, но с актив от 77 точки уверено водят колоната.

I keep telling people Czechia has a chance to make a run at the Olympics and they act like I'm crazy.



Lukas Dostal in my eyes has the ability to steal a game against anybody. He showed it tonight.



pic.twitter.com/lTw2i1oeHm — PuckEmpire (@puckempire) January 22, 2026

Дилън Ларкин се разписа в 3:08 минута на продължението, а Детройт надделя с 2:1 над домакина Торонто. Ларкин добави и асистенция при попадението на Симон Едвинсон, а вратарят Джон Гибсън блокира 30 изстрела.

"Dylan Larkin's not gonna be denied this year." - @patmaroon



Larkin picks up the overtime winner, and the @DetroitRedWings pick up another two points!



📺: #NHLTonight on NHL Network https://t.co/L6yfDQwSln pic.twitter.com/O1H2qIHxW5 — NHL Media (@NHLMedia) January 22, 2026

Гостите регистрираха седма победа в последните си осем мача и с 66 точки се изравниха с лидера в Източната конференция Тампа Бей.

Клейтън Келър отбеляза втория си гол в 2:01 минута на продължението, а Юта се наложи над Филаделфия с 5:4 като домакин. Кристиан Дворжак изпъкна с две попадения и асистенция за гостите, които пропиляха аванс от 3:0 от началото на втората третина и допуснаха обрат.