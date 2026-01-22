Лидерът Колорадо загуби с дузпи от Анахайм като домакин

Лукаш Достал парира 40 удара и беше с ключов принос за победата на Анахайм над лидера в лигата Колорадо с 2:1 като гост. Микаел Гранлунд и Катър Готие реализираха при наказателните удари за петия пореден успех на състава.
Домакините допуснаха трета загуба в последните си четири мача, но с актив от 77 точки уверено водят колоната.
Дилън Ларкин се разписа в 3:08 минута на продължението, а Детройт надделя с 2:1 над домакина Торонто. Ларкин добави и асистенция при попадението на Симон Едвинсон, а вратарят Джон Гибсън блокира 30 изстрела.
Гостите регистрираха седма победа в последните си осем мача и с 66 точки се изравниха с лидера в Източната конференция Тампа Бей.
Клейтън Келър отбеляза втория си гол в 2:01 минута на продължението, а Юта се наложи над Филаделфия с 5:4 като домакин. Кристиан Дворжак изпъкна с две попадения и асистенция за гостите, които пропиляха аванс от 3:0 от началото на втората третина и допуснаха обрат.