Отложиха мача между Шумен и Левски от НБЛ

Мачът между отборите на Шумен и Левски от 18-ия кръг на Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ), който беше насрочен за 24 януари и трябваше да се проведе в зала "Младост" в Шумен, няма да се играе по програма.

"Голям брой заболели и контузени състезатели в отбора на Левски наложиха отлагане на мача от 18 кръг срещу Шумен", съобщиха от лагера на "сините" на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук и добавиха:

"От Левски изказваме благодарност на Баскетболен клуб Шумен, за разбирането и откликването на нашата молба за отлагане, в името на нашата любима игра, и за да направим един добър мач помежду си."

Засега не е обявена нова дата за двубоя.