Ивет Горанова подписа договор с популярен мениджър

  • 21 яну 2026 | 16:31
  • 439
  • 1
Ивет Горанова подписа договор с популярен мениджър

Олимпийската шампионка по карате от Токио 2020 Ивет Горанова подписа 2-годишен договор с популярния български мениджър Николай Жейнов.

Жейнов помага за развитието на български спортисти от близо 30 години, а от 2025-а вече не е известен само със сътрудничествата си в сферата на футбола. От миналата година той работи с голямата звезда и "Спортист на годината" за 2024-та Карлос Насар.

По-рано тази седмица пък стана ясно, че Жейнов вече ще помага в преследването на нови успехи от най-високо ниво и на машината за нокаути в кикбокса Стоян Копривленски.

Ивет се готви за участие на Европейското първенство по карате във Франкфурт между 20 и 24 май тази година.

Ивет Горанова постигна най-големия си успех с олимпийската титла в Токио 2020, а иначе е сребърна медалистка от Световното първенство в Будапеща 2023 и бронза от Мадрид 2018 и Дубай 2021. Ивет има сребро (Гаизантеп 2022) и два бронза (Гуадалахара 2019 и Йереван 2025) от европейски първенства, както и злато (Минск 2019) и сребро (Краков 2023) от европейски игри.

