Маршрутът на "Страде Бианке" ще бъде съкратен и улеснен

Маршрутът на колоездачното състезание "Страде Бианке" ще бъде съкратен и улеснен, съобщава пресата в Италия.

"Шестият монумент", както е наричано състезанието, тази година ще бъде с два павирани сектора по-малко, а общата дължина на гравел участъка ще бъде съкратена от 80 на 64 километра. В същото време ще бъде съкратена и цялата дистанция на маршрута. През миналата година той бе 215 километра, докато сега ще бъде 201 километра.

Организаторите се надяват, че промените ще дадат по-голям шанс на повече състезатели да се борят за победата, а не тя да отива при специалисти в планинските етапи, какъвто е Тадей Погачар. Словенецът спечели състезанието три пъти в последните му четири издания - през 2022, 2024 и 2025 година.

Промените в маршрута обаче няма да засегнат финала в Сиена. Колоездачите пак ще трябва да се изкачат по улица "Санта Катерина" преди да финишират в площад "Дел Кампо".

Тазгодишното издание на "Страде Бианке" ще се състои на 7 март, а участие в него се очаква да вземат Тадей Погачар, Ваут ван Арт, Том Пидкок, Исаак дел Торо, Бен Хийли, Матео Йоргенсон, Паул Сейшас, Джулио Пелицари и Тим Веленс.