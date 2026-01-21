Популярни
Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  ФИДЕ предупреди, че България може да остане без отбори на Шахматната олимпиада

  21 яну 2026
  • 235
  • 1
България може да остане без отбори на Шахматната олимпиада в Узбекистан тази година. Това става ясно от писмо на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) до министъра на младежта и спорта в оставка Иван Пешев, което бе разпространено от Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ).

Възможността България да бъде без свои тимове на най-голямото шахматно състезание в света е реална и е вследствие на продължаващото разделение в българския шахмат. В писмото си до министър Пешев от ФИДЕ още веднъж подчертават, че признатата от тях Българска спортна федерация по шахмат с председател гросмайстор Милен Василев и почетен председател гросмайстор Антоанета Стефанова трябва да получи лиценз, за да може да оперира нормално в България. В същото време лицензът, издаден от Министерството на младежта и спорта, е притежание на Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022).

В писмото си от ФИДЕ припомнят реда на събитията, довели до решението им да приемат за свой член БСФШ в края на 2023 година. От международната централа добавят още, че нямат намерение да работят с представители на БФШ 2022 и нейния председател Васил Антонов, както и че участието на лица от бившата федерация Българска федерация по шахмат (БФШ), изключена от ФИДЕ за тежки нарушения, прави всякакъв институционален диалог невъзможен.

Подобно писмо ФИДЕ изпрати и през ноември тази година.

Темата за бъдещето на българския шахмат ще бъде разгледана на следващото заседание на Съвета на ФИДЕ, като са възможни сериозни санкции, включително недопускане на България до Шахматната олимпиада 2026 и други официални събития, ако проблемът не бъде решен. ФИДЕ подчертава, че е отворена за диалог само при пълно признаване на БСФШ като единствена легитимна федерация.

Шахматната олимпиада ще се проведе от 4 до 17 септември в град Самарканд.

