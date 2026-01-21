Над 10 атлетически съоръжения в страната вече са с осигурено финансиране

Президентът на Българска федерация по лека атлетика Георги Павлов информира, че с гласуваните днес от Министерски съвет 1 872 862,16 евро за ремонт и реконструкция на лекоатлетическата писта на Национален стадион “Васил Левски“, броят на атлетическите съоръжения в страната с осигурено финансиране за реконструкция и изграждане вече надхвърля 10.

От БФЛА подчертават, че модернизацията на Националния стадион ще подобри значително условията за подготовка, ще повиши безопасността и ще създаде съвременна среда за провеждане на национални и международни прояви. Очаква се проектите в страната да дадат нови възможности за развитие на младите таланти и за устойчиво повишаване на спортните резултати.

“Това е безпрецедентен за българската лека атлетика период, в който в различен етап на реализация – строителство, проектиране или избор на изпълнител, се намират проекти във Враца, Кюстендил, Дупница, Дряново, Пирдоп, Бургас, Плевен, Царево, Белоградчик, Белица, Карлово, София – стадион „Локомотив“, както и Националния стадион, заяви Павлов. - Само за една година правителството на Росен Желязков и министърът на младежта и спорта Иван Пешев постигнаха резултати, каквито леката ни атлетика не помни. Това е истинска промяна – стратегическа инвестиция в бъдещето на спорта, в подготовката на състезателите и в разширяването на възможностите за тренировки и състезания в цялата страна. Затова си позволявам да благодаря от името на цялата атлетическа общност в страната. Надявам се, че всяко следващо правителство ще продължи тази стратегическа линия за развитието на основополагащия спорт лека атлетика.“