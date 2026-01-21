Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Над 10 атлетически съоръжения в страната вече са с осигурено финансиране

Над 10 атлетически съоръжения в страната вече са с осигурено финансиране

  • 21 яну 2026 | 12:39
  • 250
  • 0
Над 10 атлетически съоръжения в страната вече са с осигурено финансиране

Президентът на Българска федерация по лека атлетика Георги Павлов информира, че с гласуваните днес от Министерски съвет 1 872 862,16 евро за ремонт и реконструкция на лекоатлетическата писта на Национален стадион “Васил Левски“, броят на атлетическите съоръжения в страната с осигурено финансиране за реконструкция и изграждане вече надхвърля 10.

От БФЛА подчертават, че модернизацията на Националния стадион ще подобри значително условията за подготовка, ще повиши безопасността и ще създаде съвременна среда за провеждане на национални и международни прояви. Очаква се проектите в страната да дадат нови възможности за развитие на младите таланти и за устойчиво повишаване на спортните резултати.

“Това е безпрецедентен за българската лека атлетика период, в който в различен етап на реализация – строителство, проектиране или избор на изпълнител, се намират проекти във Враца, Кюстендил, Дупница, Дряново, Пирдоп, Бургас, Плевен, Царево, Белоградчик, Белица, Карлово, София – стадион „Локомотив“, както и Националния стадион, заяви Павлов. - Само за една година правителството на Росен Желязков и министърът на младежта и спорта Иван Пешев постигнаха резултати, каквито леката ни атлетика не помни. Това е истинска промяна – стратегическа инвестиция в бъдещето на спорта, в подготовката на състезателите и в разширяването на възможностите за тренировки и състезания в цялата страна. Затова си позволявам да благодаря от името на цялата атлетическа общност в страната. Надявам се, че всяко следващо правителство ще продължи тази стратегическа линия за развитието на основополагащия спорт лека атлетика.“

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Христо Илиев ще участва на турнир в Дания

Христо Илиев ще участва на турнир в Дания

  • 19 яну 2026 | 19:27
  • 3271
  • 0
Андре Де Грас за съперничеството с Юсейн Болт в Рио: Знаех, че мога да го победя

Андре Де Грас за съперничеството с Юсейн Болт в Рио: Знаех, че мога да го победя

  • 19 яну 2026 | 17:33
  • 2680
  • 0
Облик Севил и Тина Клейтън по стъпките на Юсейн Болт и Шели-Ан Фрейзър-Прайс в Ямайка

Облик Севил и Тина Клейтън по стъпките на Юсейн Болт и Шели-Ан Фрейзър-Прайс в Ямайка

  • 19 яну 2026 | 17:00
  • 451
  • 0
Уинфред Яви с доминираща победа в Испания

Уинфред Яви с доминираща победа в Испания

  • 19 яну 2026 | 15:54
  • 688
  • 0
Марио Петров, Йоан Радев, Ивора Иванова и Росина Колева с по две титли

Марио Петров, Йоан Радев, Ивора Иванова и Росина Колева с по две титли

  • 19 яну 2026 | 15:07
  • 383
  • 0
Борис Фусков “докосна” 7-те метра

Борис Фусков “докосна” 7-те метра

  • 19 яну 2026 | 15:02
  • 475
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

  • 21 яну 2026 | 08:11
  • 16732
  • 50
Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

  • 21 яну 2026 | 08:00
  • 8542
  • 13
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 136328
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 5369
  • 2
Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 23:55
  • 33406
  • 44
Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

  • 20 яну 2026 | 23:55
  • 37156
  • 267