Националът Еди Пенев обяви, че прекратява спортната си кариера

Един от най-добрите състезатели по спортна гимнастика Еди Пенев обяви край на спортната си кариера. Живеещият в САЩ национал съобщи новината в профила си в Инстаграм, като благодари на всички треньори, съотборници, приятели и най-вече на семейството си.

"Човек се приближава към края на пътуването. Но краят е цел, а не катастрофа. Не харесвам особено думата „отказване“. Виждам я по-скоро като еволюция в други роли в спорта и извън него. Не можех да се отделя от нещо първостепенно за моята идентичност, още преди да мога да си спомня каквото и да било. Когато си спомням за кариерата си, искам да бъда запомнен с устойчивостта си. Получих повече от неуспехите и контузиите, отколкото от каквито и да било отличия, медали или награди. Искам следващото поколение гимнастици да знае, че провалът и разочарованието са стълба. Много пъти се чувствах нещастен във важни моменти, но разбрах силата, която почерпих от всичко това - че изборът да се изправиш, да продължиш да се бориш, е по-ценен от това дали ще стигнеш до целта си или не", каза Пенев.

Носител е и на Световната чалъндж купа на земя за 2023 година, финалист на Европейски и Световни първенства.

Брат му Кевин Пенев остава част от националния отбор на страната.

От Българска федерация благодариха на национала за отдадеността и му пожелаха успех в бъдеще.

"Българската федерация по гимнастика изразява своята искрена благодарност и дълбоко уважение към един от най-ярките представители на националния ни отбор - Еди Пенев, по повод решението му да сложи край на своята активна състезателна кариера", се казва в изявление на централата.

"В продължение на години Еди Пенев бе символ на сила, характер и безкомпромисен професионализъм. Със своя талант, труд и постоянство той донесе на България редица отличия от световни купи и международни турнири, утвърждавайки името си сред най-добрите гимнастици на световната сцена. Но отвъд медалите и класиранията, Еди даде нещо безценно - сърцето си, любовта си и пълната си отдаденост в името на българската спортна гимнастика. Той бе и остава пример за младите състезатели - за това как се защитава националният трикольор с чест, достойнство и уважение към спорта. Неговият път в гимнастиката е изпълнен с вдъхновение, упорит труд и вярност към България", добавят от централата.

"Българската федерация по гимнастика благодари на Еди Пенев за всичко, което даде на спорта и на страната ни. Пожелаваме му здраве, удовлетворение и много успехи във всяко негово бъдещо начинание. Вратите на българската гимнастика винаги ще бъдат отворени за него. Благодарим ти, Еди! Ти завинаги оставаш част от историята на българската гимнастика", се казва още в съобщението