Жребият за Купата на България по хандбал събра Фрегата и Локомотив ГО

Защитаващият трофея си тим на Фрегата и шампионът Локомотив Горна Оряховица попаднаха в един и същ поток в турнира за Купата на България по хандбал при мъжете.

Тегленият днес във Велико Търново жребий направи така, че двата тима могат да се срещнат на полуфиналите, но преди това ще трябва да отстранят по един съперник. В четвъртфиналите Фрегата ще приеме Осъм, докато Локомотив Горна Оряховица ще гостува на Левски (град Левски).

В горната половина на жребия Беласица ще приеме Спартак Варна, докато в последния четвъртфинален сблъсък съперници ще бъдат отборите на Шумен-61 и Добруджа.

Четвъртфиналните мачове ще се играят на 7 март, а Финалната четворка в турнира ще се проведе на 4 и 5 април.

При жените носителят на трофея Бяла ще пропусне фазата на четвъртфиналите и ще играе директно на полуфиналите срещу победителя от двойката между ЦСКА-Младост и Сливница.

В долната половина на жребия двойките са Академик ПУ - Етър 64 Велико Търново и Спортист-Кремиковци - Свиленград.

Четвъртфиналите при жените са на 22 февруари, полуфиналите - на 14 март, а финалите - на 15 март.