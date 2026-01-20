Инициативата "Bouncing for Good" пренесе баскетбола, образованието и чувството за принадлежност в Хамбург

Обществената инициатива "Bouncing for Good", развивана от програмата One Team на Euroleague Basketball и Motorola, продължи днес с успех своето европейско пътешествие със специално събитие, организирано със съдействието на Veolia Towers Hamburg.

Инициативата се проведе в Хамбург, в училището Вилхелмсбург, което е с дълбоки корени в местната общност. Събитието позволи на 80 деца на възраст между 8 и 10 години да се се съберат за цял ден, изпълнен с образователни и фокусирани върху баскетбола дейности, свързани с насърчаването на отборната работа, уважението и чувството за принадлежност.

Денят започна с интерактивен образователен уъркшоп, воден от треньорите на Veolia Towers Hamburg от програмата One Team. Децата имаха възможността да се занимават с динамични активности с помощта на технологията на Motorola, включително креативни предизвикателства като рисуването на "Перфектна топка" и образователни игри с баскетболна насоченост. Уъркшопът насърчи участниците да изследват основополагащи ценности чрез игра, съзидателност и колективност.

Както се случва при всяка спирка на "Bouncing for Good", кулминацията на събитието бе дарителска баскетболна церемония, по време на която повече от 100 баскетболни топки бяха предоставени на децата, училището и програмата One Team на Хамбург. Всяко едно дете получи баскетболна топка и сувенири с автографи. Церемонията беше подкрепена от посланиците на Veolia Towers Hamburg One Team Бенедикт Турудич и Кенет Огбе, които се присъединиха към децата в баскетболните дейности.

"Дни като този ни напомнят защо баскетболът е толкова могъща сила. Не става дума само за играта - важно е да дадем на децата увереност, радост и чувството за принадлежност. Беше много специално да се види тяхното вълнение и аз съм горд да бъда част от инициатива, която дава нещо на обществеността", сподели Турудич.

На събитието присъстваха също представители на Euroleague Basketball, Motorola и Veolia Towers Hamburg, затвърждавайки споделената отдаденост за изграждането на положителен ефект обществото чрез спорта и образованието.

Следващата спирка на "Bouncing for Good" ще бъде в Атина през февруари и инциативата ще продължи да носи на децата баскетболни ценности, креативност и възможности за изява чрез комбинираните усилия на клубове, местни партньори и програмата One Team.

Снимка: euroleaguebasketball.net