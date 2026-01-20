Министър Иван Пешев награди български състезатели по спортни танци

Министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев награди българските състезатели по спортни танци за постигнатите от тях успехи през 2025 година.

„Спортните танци съчетават спорт, изкуство и емоция, а вие успявате да ги превърнете във вдъхновение за публиката и в пример за младите състезатели. Вашите успехи допринасят за развитието и популяризирането на този красив спорт и утвърждават България като конкурентоспособна и уважавана страна на международната сцена“, заяви министър Иван Пешев по време на награждаването.

Министър Пешев изрази признателност към треньорите за всеотдайния им труд и високия професионализъм, както и към ръководството на федерацията за последователната работа и подкрепата за развитието на спортните танци у нас.

Българските състезатели завоюваха рекордни успехи на световните и европейските първенства, проведени през месеците октомври и ноември 2025 година под егидата на международните организации CSIT и ECDS.

По време на церемонията министър Пешев пожела на състезателите здраве, увереност и още много вдъхновяващи изпълнения, като изрази увереност, че успехите им ще продължат да носят радост, гордост и престиж за българския спорт, съобщават от ведомството.