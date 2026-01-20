Десет отбора си осигуриха място в основната фаза на Европейското по хандбал

Популярни
  20 яну 2026
Десет отбора си осигуриха място в основната фаза на Европейското първенство по хандбал за мъже в Дания, Норвегия и Швеция.

В последния трети кръг на най-оспорваната група „А“ олимпийският вицешампион от Париж 2024 Германия победи двукратния континентален първенец Испания с 34:32 (17:15) и завърши на първо място с 4 точки, с колкото иберийците останаха втори заради загубата в прекия мач. Двата тима продължават напред, след като в другата среща Австрия надделя над Сърбия с 26:25 (12:13) и с по 2 точки двата състава бяха елиминирани от борбата за призовите места.

От група „В“ настоящият олимпийски и световен шампион Дания вече си осигури преминаване напред преди последния кръг след победите над Република Северна Македония с 36:24 (17:12) и над Румъния с 39:24 (22:17). Втората квота за следващата фаза ще бъде решена тази вечер след срещите между Дания и втория Португалия, който има 3 точки, и Румъния – Република Северна Македония, който е трети с 1.

В група „С“ защитаващият титлата си Франция надделя над домакина Норвегия с 38:34 (20:17) и завърши с пълен актив от 6 точки, а скандинавците продължават в основната фаза като втори отбор с 4 точки.

В група „D“ Словения е лидер с пълен актив от 4 точки след два изиграни кръга и със сигурност ще играе в следващата фаза, пред Фарьорски острови с 3 и Швейцария с 1, които ще се борят за втората квота в последния кръг.

В група „Е“ рекордьорът с пет европейски титли Швеция и трикратният континентален вицешампион Хърватия събраха по 4 точки след победи в първите два кръга, като вече си осигуриха класиране напред, а в последния кръг утре ще определят и победителя в групата в срещата помежду си. Същата е ситуацията и в група „F“, в която Исландия и Унгария са с по 4 точки и си гарантираха продължаване напред преди мача помежду си тази вечер.

Разпределение на отборите в основната фаза на Европейското първенство по хандбал за мъже (мачовете са от 23 до 28 януари): Група I: Франция, Германия, Дания, Испания, Норвегия и вторият отбор от група „В“ Група II: Словения, Исландия, Унгария, Швеция, Хърватия и вторият отбор от група „D“ * Първите два отбора се класират за полуфиналите на 30 януари.

