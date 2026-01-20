Шефът на БФ Бадминтон Володя Златев и Петя Неделчева с награди

Президентът на Българска федерация бадминтон д-р Володя Златев получи награда за принос в развитието на българския спорт, а селекционерът на националния отбор Петя Неделчева-Хранова е треньор номер 1 на месец декември в анкетата на спортните редакции, която се организира от Пресклуб "България".

Златев беше отличен със "Сребърен сокол", тъй като в качеството си на юрист работи в БФ Тенис, в Българския футболен съюз (БФС) и в Българския олимпийски комитет (БОК).

"Благодаря за високото отличие. През годините винаги съм се стремял да продължа да се развивам в посока да помагам на българския спорт", заяви той на пресконференция.

Володя Златев, който преди три дни беше преизбран за президент на централа за трети мандат, ще бъде олимпийско аташе на българската делегация на Зимните игри в Милано-Кортина.

"Добра атмосфера има в отбора. Тръгваме с оптимизъм. Всички са много амбицирани. Имаме прекрасни млади спортисти и аз съм оптимист за българския спорт, за представянето ни в Италия. Ще бъде една много цветна олимпиада, организацията е на ниво, Италия е спортна нация. Дай боже всички да реализират мечтите си и да имат късмет", каза той.

Петя Неделчева-Хранова получи награда за най-добър треньор на декември, след като нейните възпитанички Стефани Стоева и Габриела Стоева станаха шампионки на двойки жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF Tour Super 100" в Кутак (Индия).

"Като цяло те показаха един много добър сезон миналата година. Надявам се да нямат контузии, защото ни предстои Световно и Европейско първенство. Поставили сме си за цел медал от All England , както и медал от Световното първенство, които все още им липсват. В момента Стефани Стоева има проблем с коляното, не е толкова сериозен, но вероятно ще се подложи на операция в края на годината", коментира тя.

През февруари България ще участва на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул (Турция) с амбиция да премина груповата фаза.

"Ще участваме със същия състав, както на квалификацията в София - Габриела Стоева, Стефани Стоеви, Калояна Налбантова, Христомира Поповска, Гергана Павлова и Цветина Попиванова. В група сме с домакините, Франция и Чехия. Няма да е лесно да излезем от групата, но ще се постараем да сме втори. Срещу Турция ще бъде доста трудно, защото те имат силни състезателки на единично", заяви Неделчева-Хранова.

На пресконференцията присъстваха световните вицешампионки по Air Badminton (бадминтон на открито) Димитрия Попстойкова и Михаела Чолакова, както и Мирослав Петров, треньор и състезател.

"Положихме доста усилия преди Световното и Европейското първенство. Знаем на какво сме способни, но този спорт е доста тактически също. За добро или за лошо състезанията се проведоха, когато в България е есен-зима и ние тренирахме в топло, студено, ветровито, мразовито, което е опит за тима", каза Петров.

Air Badminton е нова дисциплина, която е приета като част от Международната федерация от 2018 година насам. Тя е по-широко достъпна и не толкова скъпа, тъй като перото е изработено от синтетичен, а не от естествен материал и е по-издръжливо.