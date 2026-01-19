Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Васил Христов пред Sportal.bg: Победата е плод на усилия и старание

Васил Христов пред Sportal.bg: Победата е плод на усилия и старание

  • 19 яну 2026 | 22:52
  • 466
  • 0

Старши треньорът на Балкан Васил Христов коментира гръмката победа на лидера в класирането на Sesame НБЛ срещу Левски в София. Ботевградчани спечелиха със 102:70 в "Триадица", а след седмица се изправят срещу Черно море Тича във Варна в мач, който едва ли ще приключи с подобна разлика в полза на единилия или другия тим.

"Победата е плод на усилия и старание. Вярно е, че има разлика в класите и селекциите на двата отбора в момента, но видяхте, че Левски в голяма част от мача даваше сериозен отпор, видяхте как в третата част доста свалиха разликата и се върнаха. Имахме нужда да заиграем на различни обороти, за да можем да спечелим мача. То може и да изглежда лесно, но не е. Всичко е плод на подготовка и на усилия. Най-радващото е, че излязохме здрави от мача и всичко е наред, успяхме да разпределим минутите на всички играчи и да завършим добре двубоя.

Феновете ни винаги са с нас, навсякъде ни подкрепят и за нас винаги е приятно, когато видим зелените тениски и шалчета в залата. Чувстваме се спокойни, уверени, подкрепени, така че едно голямо благодаря за тях и се надяваме, не, сигурни сме, че ще ги виждаме и в следващите двубои.

За мача във Варна очакванията са като за всеки един двубой - да има здрава битка, да има сериозно предизвикателство. Черно море сега са малко ранени след мача в Плевен, със сигурност ще бъдат страшно мотивирани да се върнат на победния път, така че ни очаква едно много тежко, сериозно изпитание и трябва да се подготвим по най-добрия начин за него", каза пред Sportal.bg Христов.

