Ден пореден в Турция - ЦСКА 1948 с равен срещу поляци и какво е новото в лагерите на водещите ни отбори
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Весела Лечева: Нека всички да са спокойни за олимпиадата

Весела Лечева: Нека всички да са спокойни за олимпиадата

  • 19 яну 2026 | 16:29
  • 345
  • 0

Весела Лечева, като признат от МОК в момента председател на БОК, говори пред медиите след приема в италианското посолство. Тя и посланик Марчело Апичела приветстваха ръководителите, деятели на спортни федерации и връчиха на Тервел Замфиров и Александра Фейгин българския трибагреник с пожелание да го развяват по пистите в Италия. Колкото до това дали има проблеми преди заминаването на родната делегация Лечева отговори така:

„Нека всички да бъдат спокойни. Ръководител на делегацията съм аз и ще работим заедно с генералния секретар. Аташе на зимните олимпийски игри ще бъде Любо Ганев, който има огромен опит, а шеф на мисията ще е Володя Златев, също с опит в такива дейности. Целият екип ще бъда на разположение на всички български представители, за да няма никакви проблеми. Надявам се всичко да мине по най-добрия начин. Утре ще има заседание на изпълнителното бюро, на което ще утвърдим делегацията и знаменосците. Отминалата година беше много успешна за нашите спортисти, треньори и ръководите на спортните федерации, въпреки проблемите в БОК, но след като мине олимпиадата ще си говорим и на тази тема“, заяви Весела Лечева.

Лечева: Мястото на подиума на Тервел и Радо е поредното доказателство, че може да мечтаем и за нещо още по-голямо.

Три седмици преди Олимпидата българските сноубордисти записаха най-успешното си представяне в Световната купа

Цеко Минев: Това ще остане в историята

Велико! Българска доминация в Банско!

Радо Янков отчая Бенямин Карл, Тервел Замфиров също на 1/2-финал в Банско

Малена Замфирова не успя да достигне полуфиналите в Банско

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

