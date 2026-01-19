Весела Лечева: Нека всички да са спокойни за олимпиадата

Весела Лечева, като признат от МОК в момента председател на БОК, говори пред медиите след приема в италианското посолство. Тя и посланик Марчело Апичела приветстваха ръководителите, деятели на спортни федерации и връчиха на Тервел Замфиров и Александра Фейгин българския трибагреник с пожелание да го развяват по пистите в Италия. Колкото до това дали има проблеми преди заминаването на родната делегация Лечева отговори така:

„Нека всички да бъдат спокойни. Ръководител на делегацията съм аз и ще работим заедно с генералния секретар. Аташе на зимните олимпийски игри ще бъде Любо Ганев, който има огромен опит, а шеф на мисията ще е Володя Златев, също с опит в такива дейности. Целият екип ще бъда на разположение на всички български представители, за да няма никакви проблеми. Надявам се всичко да мине по най-добрия начин. Утре ще има заседание на изпълнителното бюро, на което ще утвърдим делегацията и знаменосците. Отминалата година беше много успешна за нашите спортисти, треньори и ръководите на спортните федерации, въпреки проблемите в БОК, но след като мине олимпиадата ще си говорим и на тази тема“, заяви Весела Лечева.