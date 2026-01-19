Обявиха програмата за първите два пролетни кръга в efbet Лига

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за първите два кръга (20 и 21) от пролетния полусезон. Варненското дерби между Черно море и Спартак на стадион "Тича" е на 7 февруари (събота) от 12:30 часа.

"Червеният" сблъсък ЦСКА 1948 - ЦСКА е седмица по-късно - 14 февруари от 14:45 ч. Ден след това е битката между Левски и Ботев (Пловдив), която е с начален час 17:00.

XX кръг

06.02 /петък/ Монтана 1921 - ЦСКА 1948 Сф 15.15 ЦСКА Сф - Арда 1924 Кж 17.45 07.02 /събота/ Черно море Вн - Спартак 1918 Вн 12.30 Локомотив 1929 Сф - Лудогорец 1945 Рз 15.00 Левски Сф - Ботев Вр 17.30 08.02 /неделя/ Добруджа 1919 Дч - Септември Сф 12.00 Славия 1913 - Локомотив 1926 Пд 14.15 Ботев Пд - Берое СЗ 16.45

XXI кръг

13.02 /петък/ Спартак 1918 Вн - Локомотив 1929 Сф 17.45 14.02 /събота/ Септември Сф - Монтана 1921 12.15 ЦСКА 1948 Сф - ЦСКА Сф 14.45 Арда 1924 Кж - Славия 1913 17.15 15.02 /неделя/ Локомотив 1926 Пд - Черно море Вн 12.00 Лудогорец 1945 Рз - Берое СЗ 14.30 Левски Сф - Ботев Пд 17.00 16.02 /понеделник/ Ботев Вр - Добруджа 1919 Дч 17.30