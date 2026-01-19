Популярни
  Обявиха програмата за първите два пролетни кръга в efbet Лига

Обявиха програмата за първите два пролетни кръга в efbet Лига

  • 19 яну 2026 | 13:41
  • 2781
  • 3
Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за първите два кръга (20 и 21) от пролетния полусезон. Варненското дерби между Черно море и Спартак на стадион "Тича" е на 7 февруари (събота) от 12:30 часа.

"Червеният" сблъсък ЦСКА 1948 - ЦСКА е седмица по-късно - 14 февруари от 14:45 ч. Ден след това е битката между Левски и Ботев (Пловдив), която е с начален час 17:00.

XX кръг

06.02 /петък/

Монтана 1921

-

ЦСКА 1948 Сф

15.15

 

ЦСКА Сф

-

Арда 1924 Кж

17.45

07.02 /събота/

Черно море Вн

-

Спартак 1918 Вн

12.30

 

Локомотив 1929 Сф

-

Лудогорец 1945 Рз

15.00

 

Левски Сф

-

Ботев Вр

17.30

08.02 /неделя/

Добруджа 1919 Дч

-

Септември Сф

12.00

 

Славия 1913

-

Локомотив 1926 Пд

14.15

 

Ботев Пд

-

Берое СЗ

16.45

 

XXI кръг

13.02 /петък/

Спартак 1918 Вн

-

Локомотив 1929 Сф

17.45

14.02 /събота/

Септември Сф

-

Монтана 1921

12.15

 

ЦСКА 1948 Сф

-

ЦСКА Сф

14.45

 

Арда 1924 Кж

-

Славия 1913

17.15

15.02 /неделя/

Локомотив 1926 Пд

-

Черно море Вн

12.00

 

Лудогорец 1945 Рз

-

Берое СЗ

14.30

 

Левски Сф

-

Ботев Пд

17.00

16.02 /понеделник/

Ботев Вр

-

Добруджа 1919 Дч

17.30

