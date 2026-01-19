Обявиха програмата за първите два пролетни кръга в efbet Лига

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за първите два кръга (20 и 21) от пролетния полусезон. Варненското дерби между Черно море и Спартак на стадион "Тича" е на 7 февруари (събота) от 12:30 часа.
"Червеният" сблъсък ЦСКА 1948 - ЦСКА е седмица по-късно - 14 февруари от 14:45 ч. Ден след това е битката между Левски и Ботев (Пловдив), която е с начален час 17:00.
XX кръг
06.02 /петък/
Монтана 1921
-
ЦСКА 1948 Сф
15.15
ЦСКА Сф
-
Арда 1924 Кж
17.45
07.02 /събота/
Черно море Вн
-
Спартак 1918 Вн
12.30
Локомотив 1929 Сф
-
Лудогорец 1945 Рз
15.00
Левски Сф
-
Ботев Вр
17.30
08.02 /неделя/
Добруджа 1919 Дч
-
Септември Сф
12.00
Славия 1913
-
Локомотив 1926 Пд
14.15
Ботев Пд
-
Берое СЗ
16.45
XXI кръг
13.02 /петък/
Спартак 1918 Вн
-
Локомотив 1929 Сф
17.45
14.02 /събота/
Септември Сф
-
Монтана 1921
12.15
ЦСКА 1948 Сф
-
ЦСКА Сф
14.45
Арда 1924 Кж
-
Славия 1913
17.15
15.02 /неделя/
Локомотив 1926 Пд
-
Черно море Вн
12.00
Лудогорец 1945 Рз
-
Берое СЗ
14.30
Левски Сф
-
Ботев Пд
17.00
16.02 /понеделник/
Ботев Вр
-
Добруджа 1919 Дч
17.30