Българското съдийство постигна ново престижно международно признание. Международните съдии по футзал Иван Иванов и Александър Вангелов получиха назначения за едно от дербитата в четвъртфиналите на Шампионската лига на Европа.
На 23 февруари те ще бъдат съдии на четвъртфиналния двубой от шампионската лига на Европа между Кайрат Алмати (Казахстан) и Картахена (Испания) – сблъсък между два от водещите клубове в европейския футзал.
"Съдийската комисия на Българския футболен съюз пожелават успех на българската съдийска бригада и достойно представяне на най-високото европейско ниво. Вярваме, че най-силните мачове и най-важните назначения за българските арбитри предстоят", обявиха от съдийската комисия.
Двама български рефери получиха назначение за дерби от Шампионската лига по футзал
Българското съдийство постигна ново престижно международно признание. Международните съдии по футзал Иван Иванов и Александър Вангелов получиха назначения за едно от дербитата в четвъртфиналите на Шампионската лига на Европа.