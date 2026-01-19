Популярни
  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  Вегас заздрави защитата си с привличането на Расмус Андерсон

Вегас заздрави защитата си с привличането на Расмус Андерсон

  • 19 яну 2026 | 12:51
  • 76
  • 0
Вегас заздрави защитата си с привличането на Расмус Андерсон

Отборът на Вегас Голдън Найтс подсили защитата си с привличането на бранителя Расмус Андерсон от състава на Калгари Флеймс.

За да получат услугите на 29-годишния швед, "златните рицари" се разделиха с двама играчи и два избора в драфта. Към Калгари потеглят защитниците Зак Уайтклауд и Ейбрам Уиби, а "пламъците" получават още избор в първия кръг през 2027 година и избор във втория кръг през 2028 година.

От началото на сезона Андерсон играе изключително силно, като в 48 мача има впечатляващите за защитник 10 гола и 20 асистенции. С тях той бе трети при реализаторите за Калгари. Освен това той вече е блокирал и 90 изстрела.

Тимът на Калгари предпочете да се раздели с Андерсон, който е във финалната година от своя контракт. Настоящият му договор е за шест години и на обща стойност от 27,3 милиона долара.

Отборът на Вегас Голдън Найтс е със сериозни амбиции за спечелването на купа "Стенли" този сезон. "Златните рицари" са лидери в Тихоокеанската дивизия с 60 точки и в серия от седем поредни победи.

