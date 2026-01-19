Любомир Агонцев пред Sportal.bg: Умората бе най-големият фактор

Бургаският гранд Нефтохимик грабна шеста efbet Купа на България след като надви с 3:1 сензацията на турнира в Самоков - отбора на Пирин Разлог. Тимът, воден от Иван Станев, стигна до трофея след като отстрани Берое с 3:1 на четвъртфинал и после се справи с Локомотив Авиа с 3:1.

Пирин пък, които играят втори финал в историята си, продължават напред към втория полусезон в efbet Супер Волей след едно от най-забележителните си представяния в турнира за Купа България.

“Емоционално се изразходихме, но и имахме тежка програма тази седмица - в понеделник играхме тайбрек в Русе, после три мача тук. Попречи ни умората. Това е четвърти мач за няколко дни. Показахме, че Пирин не е отбор за отписване и че винаги се борим за победа”, заяви разпределителят на Пирин Любомир Агонцев специално пред Sportal.bg.

