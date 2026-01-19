Шейни зоната на хижа Алеко отваря врати през уикенда

За пета поредна година шейни зоната до хижа Алеко на Витоша отваря врати за всички желаещи. Специализираната писта вече е с достатъчно сняг и е обработена, което позволява да бъде открита през този уикенд, информират от „София – европейска столица на спорта“.

След това съоръжението, което бе пуснато преди 5 години по инициатива на „София – европейска столица на спорта“ със съдействието на „Витоша ски“, ще е отворено през цялата зима всеки уикенд от петък до неделя при подходящи метеорологични условия. В останалите дни пистата също ще може да се ползва, но без предпазните мрежи и обслужващ персонал.

Зоната се намира в непосредствена близост над х. Алеко, пътеката е с указателни табели. Самата поляна на границата на гористия пояс е обработена от ратраците (снежните машини), така, че да предлага идеална за спускане с шейни повърхност, а на финала завършва с противонаклон за спиране и безопасност.

„Мястото е идеално за корпоративни тържества, семейни празници и надпревари, при желание могат да се осигурят допълнителни атракции и занимания с професионални аниматори: викторини с много награди, конкурси за най-добра визия на шейна, за снежна фигура, за най-атрактивно претъркаляне в снега, битка със снежни топки, теглене на въже и други забавления, в които „София – европейска столица на спорта“ има богат опит от организирането на ежегодните зимни фестивали. Заявки и подробна информация – на тел. 0876 293132.

Шейни зоната е част от стремежа на Столична община хората да живеят активно, да спортуват, да се отдават на физически и забавни занимания през зимата, да се наслаждават на емоциите, които предоставя планината. Междувременно, в сътрудничество с „Мачирски спорт“, Фондация „София – европейска столица на спорта“ отвори преди 3 години и втора специализирана шейни зона, която се намира на малкия склон в местността Офелиите. Там малчуганите могат всеки ден да се наслаждават на спускането по снега.

Целта на тези съоръжения е да се мотивират децата да се запознаят и да заобичат спорта и забавленията чрез незабравимите срещи със зимните дисциплини. „София – европейска столица на спорта“ е подготвила още много снежни празници през зимата – най-близките са Витоша зимен фест тази събота, на 24 януари, също край хижа Алеко и Зимен семеен фест на 8 февруари на Офелиите, детайлна информация ще намерите в сайта и в социалните медии на инициативата. По време на двата фестивала ще се организират традиционните вече състезания с шейни с много забави и награди.

Ако искате да осигурите снежни усмивки за децата – шейни-зоната на Витоша край хижа Алеко е точното място през цялата зима при подходящи метео условия“, добавят от „София – европейска столица на спорта“.