Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Шейни зоната на хижа Алеко отваря врати през уикенда

Шейни зоната на хижа Алеко отваря врати през уикенда

  • 19 яну 2026 | 11:53
  • 280
  • 1
Шейни зоната на хижа Алеко отваря врати през уикенда

За пета поредна година шейни зоната до хижа Алеко на Витоша отваря врати за всички желаещи. Специализираната писта вече е с достатъчно сняг и е обработена, което позволява да бъде открита през този уикенд, информират от „София – европейска столица на спорта“.

След това съоръжението, което бе пуснато преди 5 години по инициатива на „София – европейска столица на спорта“ със съдействието на „Витоша ски“, ще е отворено през цялата зима всеки уикенд от петък до неделя при подходящи метеорологични условия. В останалите дни пистата също ще може да се ползва, но без предпазните мрежи и обслужващ персонал.

Зоната се намира в непосредствена близост над х. Алеко, пътеката е с указателни табели. Самата поляна на границата на гористия пояс е обработена от ратраците (снежните машини), така, че да предлага идеална за спускане с шейни повърхност, а на финала завършва с противонаклон за спиране и безопасност.

„Мястото е идеално за корпоративни тържества, семейни празници и надпревари, при желание могат да се осигурят допълнителни атракции и занимания с професионални аниматори: викторини с много награди, конкурси за най-добра визия на шейна, за снежна фигура, за най-атрактивно претъркаляне в снега, битка със снежни топки, теглене на въже и други забавления, в които „София – европейска столица на спорта“ има богат опит от организирането на ежегодните зимни фестивали. Заявки и подробна информация – на тел. 0876 293132.

Шейни зоната е част от стремежа на Столична община хората да живеят активно, да спортуват, да се отдават на физически и забавни занимания през зимата, да се наслаждават на емоциите, които предоставя планината. Междувременно, в сътрудничество с „Мачирски спорт“, Фондация „София – европейска столица на спорта“ отвори преди 3 години и втора специализирана шейни зона, която се намира на малкия склон в местността Офелиите. Там малчуганите могат всеки ден да се наслаждават на спускането по снега.

Целта на тези съоръжения е да се мотивират децата да се запознаят и да заобичат спорта и забавленията чрез незабравимите срещи със зимните дисциплини. „София – европейска столица на спорта“ е подготвила още много снежни празници през зимата – най-близките са Витоша зимен фест тази събота, на 24 януари, също край хижа Алеко и Зимен семеен фест на 8 февруари на Офелиите, детайлна информация ще намерите в сайта и в социалните медии на инициативата. По време на двата фестивала ще се организират традиционните вече състезания с шейни с много забави и награди.

Ако искате да осигурите снежни усмивки за децата – шейни-зоната на Витоша край хижа Алеко е точното място през цялата зима при подходящи метео условия“, добавят от „София – европейска столица на спорта“.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Стефан-Александър Кюмюрджиев завърши на 26-о място на 1000 метра на Европейското по шорттрек

Стефан-Александър Кюмюрджиев завърши на 26-о място на 1000 метра на Европейското по шорттрек

  • 18 яну 2026 | 19:18
  • 504
  • 0
Малена Замфирова: Не се възприемам като феномен

Малена Замфирова: Не се възприемам като феномен

  • 18 яну 2026 | 17:11
  • 2547
  • 5
Йоханес Дале-Шевдал спечели преследването от Световната купа по биатлон в Руполдинг

Йоханес Дале-Шевдал спечели преследването от Световната купа по биатлон в Руполдинг

  • 18 яну 2026 | 17:02
  • 1425
  • 0
Бриньоне ще участва в гигантския слалом в Кронплац

Бриньоне ще участва в гигантския слалом в Кронплац

  • 18 яну 2026 | 16:31
  • 1117
  • 0
Лу Жанмоно бе най-бърза в преследването от Световната купа по биатлон в Руполдинг

Лу Жанмоно бе най-бърза в преследването от Световната купа по биатлон в Руполдинг

  • 18 яну 2026 | 15:35
  • 1879
  • 0
Атле Ли Макграт спечели слалома за Световната купа във Венген

Атле Ли Макграт спечели слалома за Световната купа във Венген

  • 18 яну 2026 | 15:34
  • 1778
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 8751
  • 85
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 7211
  • 2
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 21224
  • 15
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 15717
  • 12
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 11193
  • 8
Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

  • 19 яну 2026 | 00:07
  • 53930
  • 240