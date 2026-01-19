Победа за Блейзърс като гости на Кингс

Портланд Трейл Блейзърс се наложи над Сакраменто Кингс със 117:110 като гост в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Дени Авдия се завърна след три мача отсъствие заради контузия в кръста и поведе тима си към 9-и успех в последните 12 срещи. Портланд беше без Джру Холидей, Джерами Грант и Робърт Уилямс III, но това не се оказа проблем и след първата четвърт Сакраменто изостана и не успя да догони съперника си.

Така Трейл Блейзърс са с изравнен баланс от 22-22 и заемат 9-ата позиция в класирането в Западната конференция, докато Кингс са на предпоследното място с 12-31.

Дени Авдия завърши с 30 точки и по 8 в графите за асистенции и борби. Шейдън Шарп добави 27 точки и 7 борби, Донован Клинган се отчете с дабъл-дабъл от 21 точки и 17 борби, а Тумани Камара записа 17 точки.

Deni Avdija drops a no-look dime to Donovan Clingan 😲 pic.twitter.com/gCCak3ToDn — NBA Philippines (@NBA_Philippines) January 19, 2026

За „Кралете“ Ръсел Уестбрук и Малик Монк отбелязаха по 23 точки, Зак ЛаВийн добави 18, а ДеМар ДеРоузън реализира 14.