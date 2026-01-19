Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Победа за Блейзърс като гости на Кингс

Победа за Блейзърс като гости на Кингс

  • 19 яну 2026 | 10:49
  • 170
  • 0
Победа за Блейзърс като гости на Кингс

Портланд Трейл Блейзърс се наложи над Сакраменто Кингс със 117:110 като гост в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Дени Авдия се завърна след три мача отсъствие заради контузия в кръста и поведе тима си към 9-и успех в последните 12 срещи. Портланд беше без Джру Холидей, Джерами Грант и Робърт Уилямс III, но това не се оказа проблем и след първата четвърт Сакраменто изостана и не успя да догони съперника си.

Така Трейл Блейзърс са с изравнен баланс от 22-22 и заемат 9-ата позиция в класирането в Западната конференция, докато Кингс са на предпоследното място с 12-31.

Дени Авдия завърши с 30 точки и по 8 в графите за асистенции и борби. Шейдън Шарп добави 27 точки и 7 борби, Донован Клинган се отчете с дабъл-дабъл от 21 точки и 17 борби, а Тумани Камара записа 17 точки.

За „Кралете“ Ръсел Уестбрук и Малик Монк отбелязаха по 23 точки, Зак ЛаВийн добави 18, а ДеМар ДеРоузън реализира 14.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 19 яну 2026 | 07:02
  • 2380
  • 0
Рилски спортист подписа с опитен американски гард

Рилски спортист подписа с опитен американски гард

  • 18 яну 2026 | 16:34
  • 1027
  • 0
Рилски спортист срази Берое след силно второ полувреме

Рилски спортист срази Берое след силно второ полувреме

  • 18 яну 2026 | 14:48
  • 8948
  • 1
Чудовищен мач на Едуардс не стигна на Минесота срещу Уембаняма и Спърс

Чудовищен мач на Едуардс не стигна на Минесота срещу Уембаняма и Спърс

  • 18 яну 2026 | 11:17
  • 1948
  • 0
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 7008
  • 5
НБА продължи с още девет мача

НБА продължи с още девет мача

  • 18 яну 2026 | 07:52
  • 6122
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 5376
  • 33
ЦСКА 1948 1:1 Ягелония, гол с петичка

ЦСКА 1948 1:1 Ягелония, гол с петичка

  • 19 яну 2026 | 10:54
  • 3904
  • 1
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 17186
  • 15
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 12375
  • 11
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 4611
  • 2
Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

  • 19 яну 2026 | 00:07
  • 50873
  • 234