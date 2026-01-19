Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Тампа Бей запази лидерската си позиция на Изток след успех над Далас

Тампа Бей запази лидерската си позиция на Изток след успех над Далас

  • 19 яну 2026 | 10:17
  • 185
  • 0
Тампа Бей запази лидерската си позиция на Изток след успех над Далас

Тампа Бей надделя над домакина Далас с 4:1 и запази лидерската си позиция в Източната конференция на Националната хокейна лига с 64 точки.

Джейк Генцел и Доминик Джеймс се отличиха с по гол и асистенция за тима на „Лайтнинг“, който увеличи точковата си серия на 13 поредни мача, 12 от които спечели.

Детройт спечели с 4:3 след продължение срещу гостуващия Отава и остана с равен актив с Тампа, но заема второто място в конференцията заради по-лоши допълнителни показатели.

Алекс ДеБринкат реализира в 36-ата секунда на допълнителното време, а домакините наваксаха изоставане от 0:2, за да запишат шеста победа в последните си седем мача.

Дясното крило на „Ред Уингс“ Патрик Кейн даде асистенция и вече има 1372 точки в кариерата си, като се доближи само на 2 точки от Майк Модано, който е номер 1 в историята на лигата сред хокеистите, родени в САЩ.

Едмънтън се наложи с категоричното 5:0 над гостуващия Сейнт Луис.

Зак Хайман изпъкна с два гола и асистенция, а Райън Нюджънт-Хопкинс вкара в своя мач номер 1000 в НХЛ. Вратарят Конър Инграм направи 27 спасявания и не допусна попадение („шътаут“) за първи път от 8 март 2024 година насам и за общо осми път в кариерата си.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Стефан-Александър Кюмюрджиев завърши на 26-о място на 1000 метра на Европейското по шорттрек

Стефан-Александър Кюмюрджиев завърши на 26-о място на 1000 метра на Европейското по шорттрек

  • 18 яну 2026 | 19:18
  • 487
  • 0
Малена Замфирова: Не се възприемам като феномен

Малена Замфирова: Не се възприемам като феномен

  • 18 яну 2026 | 17:11
  • 2519
  • 5
Йоханес Дале-Шевдал спечели преследването от Световната купа по биатлон в Руполдинг

Йоханес Дале-Шевдал спечели преследването от Световната купа по биатлон в Руполдинг

  • 18 яну 2026 | 17:02
  • 1385
  • 0
Бриньоне ще участва в гигантския слалом в Кронплац

Бриньоне ще участва в гигантския слалом в Кронплац

  • 18 яну 2026 | 16:31
  • 1084
  • 0
Лу Жанмоно бе най-бърза в преследването от Световната купа по биатлон в Руполдинг

Лу Жанмоно бе най-бърза в преследването от Световната купа по биатлон в Руполдинг

  • 18 яну 2026 | 15:35
  • 1845
  • 0
Атле Ли Макграт спечели слалома за Световната купа във Венген

Атле Ли Макграт спечели слалома за Световната купа във Венген

  • 18 яну 2026 | 15:34
  • 1721
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 5363
  • 29
ЦСКА 1948 1:1 Ягелония, гол с петичка

ЦСКА 1948 1:1 Ягелония, гол с петичка

  • 19 яну 2026 | 10:54
  • 3881
  • 1
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 17162
  • 15
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 12355
  • 11
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 4577
  • 2
Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

  • 19 яну 2026 | 00:07
  • 50855
  • 234