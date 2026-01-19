Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Лечева: Мястото на подиума на Тервел и Радо е поредното доказателство, че може да мечтаем и за нещо още по-голямо.

Лечева: Мястото на подиума на Тервел и Радо е поредното доказателство, че може да мечтаем и за нещо още по-голямо.

  • 19 яну 2026 | 08:56
  • 337
  • 0

Председателят на БОК Весела Лечева поздрави сноубордистите ни след успеха им в Световната купа в Банско.

„Великолепна победа за Тервел Замфиров и трето място за Радослав Янков на Световната купа в Банско! Българите доминират световния сноуборд три седмици преди старта на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Мястото на подиума на Тервел и Радо днес е поредното доказателство, че тимът ни е шампионски и може да мечтаем и за нещо още по-голямо.

И четиримата ни сноубордисти с квоти за Милано-Кортина - Радо, Тервел, Александър и Малена записаха класирания в топ 3 този сезон, което е невероятно постижение.

Поздравления за призьорите, за техните треньори, за федерацията по ски за перфектно организираното състезание. Не спираме да мечтаем!“, коментира Весела Лечева.

Следващата седмица ще бъде определена българската делегация за Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. В сноуборда България има четири квоти – на Радослав Янков, за който това ще е четвърта олимпиада, както и на дебютантите – Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Малена Замфирова.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Цеко Минев: Това ще остане в историята

Цеко Минев: Това ще остане в историята

  • 18 яну 2026 | 15:29
  • 1615
  • 0
Радо Янков отчая Бенямин Карл, Тервел Замфиров също на 1/2-финал в Банско

Радо Янков отчая Бенямин Карл, Тервел Замфиров също на 1/2-финал в Банско

  • 18 яну 2026 | 13:35
  • 2038
  • 0
Малена Замфирова не успя да достигне полуфиналите в Банско

Малена Замфирова не успя да достигне полуфиналите в Банско

  • 18 яну 2026 | 13:22
  • 2365
  • 2
Алберт Попов отпадна в първия манш на слалома във Венген

Алберт Попов отпадна в първия манш на слалома във Венген

  • 18 яну 2026 | 12:37
  • 5495
  • 3
Тервел Замфиров и Радо Янков преодоляха квалификацията

Тервел Замфиров и Радо Янков преодоляха квалификацията

  • 18 яну 2026 | 11:52
  • 2284
  • 0
Малена Замфирова с пето време в квалификацията в Банско

Малена Замфирова с пето време в квалификацията в Банско

  • 18 яну 2026 | 11:07
  • 2083
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 1098
  • 1
11-те на ЦСКА 1948 и Ягелония

11-те на ЦСКА 1948 и Ягелония

  • 19 яну 2026 | 09:37
  • 498
  • 0
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 12147
  • 7
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 8882
  • 6
Сенегал триумфира в Купата на африканските нации след невероятна драма, пропусната дузпа и страхотни циркове

Сенегал триумфира в Купата на африканските нации след невероятна драма, пропусната дузпа и страхотни циркове

  • 18 яну 2026 | 23:57
  • 59728
  • 149
Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

  • 19 яну 2026 | 00:07
  • 47044
  • 227