Лечева: Мястото на подиума на Тервел и Радо е поредното доказателство, че може да мечтаем и за нещо още по-голямо.

Председателят на БОК Весела Лечева поздрави сноубордистите ни след успеха им в Световната купа в Банско.

„Великолепна победа за Тервел Замфиров и трето място за Радослав Янков на Световната купа в Банско! Българите доминират световния сноуборд три седмици преди старта на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Мястото на подиума на Тервел и Радо днес е поредното доказателство, че тимът ни е шампионски и може да мечтаем и за нещо още по-голямо.

И четиримата ни сноубордисти с квоти за Милано-Кортина - Радо, Тервел, Александър и Малена записаха класирания в топ 3 този сезон, което е невероятно постижение.

Поздравления за призьорите, за техните треньори, за федерацията по ски за перфектно организираното състезание. Не спираме да мечтаем!“, коментира Весела Лечева.

Следващата седмица ще бъде определена българската делегация за Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. В сноуборда България има четири квоти – на Радослав Янков, за който това ще е четвърта олимпиада, както и на дебютантите – Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Малена Замфирова.