Стефан-Александър Кюмюрджиев завърши на 26-о място на 1000 метра на Европейското по шорттрек

Стефан-Александър Кюмюрджиев завърши на 26-о място на 1000 метра на Европейското първенство по шорттрек за мъже и жени в Тилбург (Нидерландия).

Националът достигна до полуфиналните репешажи, където зае пето място в първа серия с 1:38.578 минута. На четвъртфиналите той финишира втори в трета серия с 1:29.626.

Другият българин на дистанцията Максим Максимов получи наказание в четвърта серия и е 43-и в общото подреждане.

Вчера Стефан-Александър Кюмюрджиев достигна до полуфиналните репешажи на 1500 метра, където зае 31-a позиция. Асен Гюров е 44-и.

Шампион на 1000 метра стана Йенс Ван т'Вут (Нидерландия) с 1:24.470 минути, който взе златото и на останалите две дисциплини.

На 500 метра Максимов е 33-и, а Гюров - 44-и.