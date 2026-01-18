Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Стефан-Александър Кюмюрджиев завърши на 26-о място на 1000 метра на Европейското по шорттрек

Стефан-Александър Кюмюрджиев завърши на 26-о място на 1000 метра на Европейското по шорттрек

  • 18 яну 2026 | 19:18
  • 148
  • 0
Стефан-Александър Кюмюрджиев завърши на 26-о място на 1000 метра на Европейското по шорттрек

Стефан-Александър Кюмюрджиев завърши на 26-о място на 1000 метра на Европейското първенство по шорттрек за мъже и жени в Тилбург (Нидерландия).

Националът достигна до полуфиналните репешажи, където зае пето място в първа серия с 1:38.578 минута. На четвъртфиналите той финишира втори в трета серия с 1:29.626.

Другият българин на дистанцията Максим Максимов получи наказание в четвърта серия и е 43-и в общото подреждане.

Вчера Стефан-Александър Кюмюрджиев достигна до полуфиналните репешажи на 1500 метра, където зае 31-a позиция. Асен Гюров е 44-и.

Шампион на 1000 метра стана Йенс Ван т'Вут (Нидерландия) с 1:24.470 минути, който взе златото и на останалите две дисциплини.

На 500 метра Максимов е 33-и, а Гюров - 44-и.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 30856
  • 29
Радо Янков отчая Бенямин Карл, Тервел Замфиров също на 1/2-финал в Банско

Радо Янков отчая Бенямин Карл, Тервел Замфиров също на 1/2-финал в Банско

  • 18 яну 2026 | 13:35
  • 1880
  • 0
Малена Замфирова не успя да достигне полуфиналите в Банско

Малена Замфирова не успя да достигне полуфиналите в Банско

  • 18 яну 2026 | 13:22
  • 2214
  • 2
Алберт Попов отпадна в първия манш на слалома във Венген

Алберт Попов отпадна в първия манш на слалома във Венген

  • 18 яну 2026 | 12:37
  • 4779
  • 3
Тервел Замфиров и Радо Янков преодоляха квалификацията

Тервел Замфиров и Радо Янков преодоляха квалификацията

  • 18 яну 2026 | 11:52
  • 2217
  • 0
Малена Замфирова с пето време в квалификацията в Банско

Малена Замфирова с пето време в квалификацията в Банско

  • 18 яну 2026 | 11:07
  • 1961
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Финал на efbet Купа на България: Нефтохимик 1:0 Пирин! Следете ТУК!

Финал на efbet Купа на България: Нефтохимик 1:0 Пирин! Следете ТУК!

  • 18 яну 2026 | 19:29
  • 2112
  • 1
Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 30856
  • 29
Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 29001
  • 41
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 21185
  • 26
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 49196
  • 54
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 14178
  • 30