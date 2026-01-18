Йоханес Дале-Шевдал спечели преследването от Световната купа по биатлон в Руполдинг

Норвежецът Йоханес Дале-Шевдал спечели преследването на 12,5 см от Световната купа по биатлон в германския зимен център Руполдинг. Норвежецът направи само една грешка в третата стрелба и даде най-доброто време - 30:29.9 минути.

Победителят изпревари с 4,9 секунди французина Ерик Перо, който остана втори, след като направи цели три грешки в стрелбата си.

Последното място на подиума бе за шведа Мартин Понсилуома, който финишира на 7,5 секунди зад победителя, като направи общо четири грешки.

В Топ 5 в състезанието се наредиха още французинът Фабиен Клод и Томазо Джакомел от Италия.

Българинът Благой Тодев завърши на 42-ро място от общо 60 участници, като бе добър при стрелбата и направи само две грешки - по една в първата и в третата, но остана на 1:53.4 зад Дале-Швендал.

В генералното класиране за Световната купа след 12 от 21 старта за сезона води италианецът Томазо Джакомел, който събра 736 точки, следван от завършилия втори днес Ерик Перо с 654 точки, а трети е шведът Себастиан Самуелсон от Швеция, който има 640. Победителят от днес Йоханес Дале-Шевдал се изкачи на пета позиция с 501 точки. Най-предно класираният българия е Владимир Илиев, който е 52-ри с 39 точки.

Състезанията за Световната купа продължават в Нове Место (Чехия)между 22 и 25 януари, като това е последният етап преди Олимпийските игри в Италия, които започват на 6 февруари.