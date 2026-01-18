Популярни
Тактически и възстановителни занимания, както и още пристигнали български отбори в Турция – на живо с обзора на деня с пратениците на Sportal.bg
  • 18 яну 2026 | 15:35
Лу Жанмоно бе най-бърза в преследването от Световната купа по биатлон в Руполдинг

Лидерката в подреждането за Големия кристален глобус Лу Жанмоно (Франция) спечели преследването на 10 километра от Световната купа по биатлон в германския зимен център Руполдинг.

Фрацузойката пропусна само последната си мишена в четвъртата стрелба и измина трасето за 29:26.6 минути. Тя изпревари шведката Хана Йоберг, която пропусна три мишени и е с пасив от 10.5 секунди.

Камий Бенед от Франция завърши трета на 12.9 секунди с чиста стрелба и записа първи индивидуален подиум след откриването на сезона в Йостерсунд.

Носителката на Световната титла Франциска Пройс (Германия) остана седма.

Две българки участваха в надпреварата. Милена Тодорова се класира на 39-о място с три пропуснати мишени и изоставане от 2:30.7 минути, а Лора Христова е 43-а с два пропуска и на 2:56.6 след победителката.

В генералното класиране за Световната купа след 12 от 21 старта за сезона води Лу Жанмоно (Франция) със 718 точки, следвана от Суви Минкинен (Финландия) с 582 и Марен Киркеейде (Норвегия) с 576.

Милена Тодорова е с най-предно класиране от българките. Тя е 42-а със 79 точки. С актив през кампанията са още Христова, която е 65-а с 27 пунктa, колкото има и Димитрова, която е 65-а.

По-късно днес има преследване на 12.5 км за мъже, преди Световната купа да продължи в Нове Место (Чехия) - последното състезание преди Олимпийските игри в Италия.

