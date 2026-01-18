Атле Ли Макграт спечели слалома за Световната купа във Венген

Норвежкият скиор Атле Ли Макграт спечели слалома в швейцарския зимен център Венген, валиден за Световната купа. Той даде най-добро време в двата манша - 1:45.99 минута. Това е негова пета победа в слалома за Световната купа. Макграт бе най-бърз и в първия манш и с разумно каране, но на ръба на риска във втория, когато даде четвърто време, удържа победата. Това е негова пета победа в слалома за Световната купа. Любопитно е, че той печели и през миналата година във Венген и дава начало на чудесна за него традиция, а останалите му победи са във Флахау (Австрия) и Мерибел (Франция) през 2022, както и през този сезон в италианския курорт Алта Бадия.

Норвежецът изпревари бразилеца Лукас Пинейро Браатен с 47 стотни, а на трето място остана друг норвежец - Хенрик Кристоферсен, който завърши на 81 стотни зад победителя.

Топ 5 се допълва от швейцареца Лоик Меяр и норвежеца Тимон Хауган. Шести с феноменален втори манш се нареди Матиас Итен от Швейцария, който бе 23-и след първия манш, но спечели цели 17 позиции във втория, в който дълго време бе начело. Зад него финишираха хърватинът Филип Зубчич, австриецът Михаел Мат, олимпийският шампион от Франция Клеман Ноел и норвежецът Ерик Хистад Солберг, които оформят първата десетка. Интересно е, че в Топ 10 има цели четирима състезатели от Норвегия, а такъв е и Лукас Пинейро Браатен, който обаче вече защитава цветовете на Бразилия.

В класирането за Световната купа безспорен лидер е швейцарецът Марко Одермат с 1105 точки, като след него са Лукас Пинейро Браатен с 618 и Атле Ли Макграт с 578.

За малкия кристален глобус в слалома води именно Атле Ли Макграт с 372 точки пред Лукас Пинейро Браатен с 351 и французина Клеман Ноел с 343.

Българинът Арлберт Попов, който днес отпадна в първия манш, е на 21-во място в дисциплината с 81 точки от досегашните стартове.