Дженоа пропусна да си тръгне с победа от Парма

Отборите на Парма и Дженоа не успяха да се победят и завършиха 0:0 в мач от 21-вия кръг на Серия А. Въпреки че срещата не предложи много ситуации за гол, гостите са тези, които трябва да съжаляват, тъй като имаха по-чистите положения.

Парма записа второ поледно нулево равенство и вече няма поражение в три поредни двубоя, като се изкачи на временното 13-о място. Дженоа пък също няма загуба в четири последователни срещи, като е с 20 точки и заема 16-а позиция.

През първата част и двата отбора си размениха няколко ситуации за гол. Първо в 16-ата минута Лоренцо Коломбо от гостите отправи опасен удар, но стражът на Парма Едоардо Корви успя да избие. Петнадесетина минути по-късно вратарят на Дженоа Никола Леали пък спаси изстрел на Адриан Бернабе, който отиваше точно в ъгъла му. В края на първата част пък “грифоните” отново натиснаха и пропуснаха добри ситуации чрез Стефано Сабели и Витиня.

Втората част предложи още по-малко интересни ситуации. Пак Дженоа имаше най-добрата възможност да вземе победата в двубоя, когато две минути преди края пак Коломбо се озова в добра позиция и стреля от наказателното поле, но Корви пак бе на висота.

Следвай ни:

Снимки: Imago