Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Тактически и възстановителни занимания, както и още пристигнали български отбори в Турция – на живо с обзора на деня с пратениците на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. Парма
  3. Дженоа пропусна да си тръгне с победа от Парма

Дженоа пропусна да си тръгне с победа от Парма

  • 18 яну 2026 | 15:37
  • 469
  • 0
Дженоа пропусна да си тръгне с победа от Парма

Отборите на Парма и Дженоа не успяха да се победят и завършиха 0:0 в мач от 21-вия кръг на Серия А. Въпреки че срещата не предложи много ситуации за гол, гостите са тези, които трябва да съжаляват, тъй като имаха по-чистите положения.

Парма записа второ поледно нулево равенство и вече няма поражение в три поредни двубоя, като се изкачи на временното 13-о място. Дженоа пък също няма загуба в четири последователни срещи, като е с 20 точки и заема 16-а позиция.

През първата част и двата отбора си размениха няколко ситуации за гол. Първо в 16-ата минута Лоренцо Коломбо от гостите отправи опасен удар, но стражът на Парма Едоардо Корви успя да избие. Петнадесетина минути по-късно вратарят на Дженоа Никола Леали пък спаси изстрел на Адриан Бернабе, който отиваше точно в ъгъла му. В края на първата част пък “грифоните” отново натиснаха и пропуснаха добри ситуации чрез Стефано Сабели и Витиня.

Втората част предложи още по-малко интересни ситуации. Пак Дженоа имаше най-добрата възможност да вземе победата в двубоя, когато две минути преди края пак Коломбо се озова в добра позиция и стреля от наказателното поле, но Корви пак бе на висота.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Аякс обяви официално назначението на Жорди Кройф

Аякс обяви официално назначението на Жорди Кройф

  • 18 яну 2026 | 12:32
  • 3007
  • 0
Томас Франк: Вината е моя

Томас Франк: Вината е моя

  • 18 яну 2026 | 12:22
  • 2706
  • 0
Най-малко 30 фенове са ранени след сблъсъци с полицията преди мача между Херта и Шалке

Най-малко 30 фенове са ранени след сблъсъци с полицията преди мача между Херта и Шалке

  • 18 яну 2026 | 11:03
  • 1479
  • 0
Африканската футболна конфедерация отхвърли обвиненията от Сенегал преди днешния финал срещу Мароко в Рабат

Африканската футболна конфедерация отхвърли обвиненията от Сенегал преди днешния финал срещу Мароко в Рабат

  • 18 яну 2026 | 10:11
  • 2542
  • 0
Милан няма друг избор освен победата срещу Лече

Милан няма друг избор освен победата срещу Лече

  • 18 яну 2026 | 07:46
  • 3768
  • 13
Барселона ще опита да продължи темпото на върха

Барселона ще опита да продължи темпото на върха

  • 18 яну 2026 | 07:25
  • 5083
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 20651
  • 18
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 18 яну 2026 | 16:27
  • 12004
  • 7
Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 23321
  • 29
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 14266
  • 9
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 41443
  • 51
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 11903
  • 20