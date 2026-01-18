Ема Айхер триумфира с четвърта победа в Световната купа

Ема Айхер спечели супергигантския слалом в Тарвизио (Италия) от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Мъглата в горната част на пистата не успя да затрудни 22-годишната германка, която завърши за 1:14.04 минути и триумфира с общо четвъртата си победа в стартовете за Големия кристален глобус и втора през настоящия сезон.

Линдзи Вон остана на втора позиция, само на 0.27 секунди след победителката. Американската звезда се представи изключително силно, но загуби решителни стотни в самия край на трасето.

"Бях изключително близо до успеха на тази писта в изключително трудни условия и при много намалена видимост. Щастлива съм от класирането ми на подиума, но запазих тези няколко стотни за олимпийските игри", коментира 41-годишната Вон.

Чехкинята Естер Ледецка, олимпийска шампионка в сноуборда и алпийските ски в Пьончан 2018, се нареди на трето място в класирането, докато лидерката в дисциплината София Годжа (Италия) завърши едва шеста.

"Чувствах се много добре още от самото начало до края. Винаги в последно време съм допускала някои грешки, но днес всичко проработи отлично", заяви родената в Швеция Ема Айхер, цитирана от световните агенции.

Алис Робинсън от Нова Зеландия, спечелила през този сезон два гигантски слалома и един супергигантски, падна и не можа да завърши, но се измъкна без сериозни наранявания.

В генералното класиране за Световната купа след изминалите 21 старта води Микаела Шифрин с 923 точки, пред швейцарката Камий Раст със 753 точки. Ема Айхер е на трета позиция с 598 точки.

В подреждането в дисциплината супергигантски слалом начело е София Годжа с 200 точки, следвана от специалистката в скоростните дисциплини Линдзи Вон със 190.

Следващият старт от Световната купа при жените е гигантски слалом на 20 януари в Кронплац, Италия.