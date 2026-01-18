Резултати от НХЛ

В нощта на 17-и срещу 18-и януари (събота срещу неделя) се изиграха нови 13 мача от програмата на редовния сезон в НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Бъфало Сейбърс - Минесота Уайлд 4:5* след продължение - 4:4 (1:2 3:2 0:0) в редовното време, 0:1 в продължението

Филаделфия Флайърс - Ню Йорк Рейнджърс 3:6 (1:3 1:3 1:0)

Калгари Флеймс - Ню Йорк Айлъндърс 4:2 1:0 3:1 0:1

Юта Мамът - Сиатъл Кракен 6:3 (1:1 2:2 3:0)

Вашингтон Кепиталс - Флорида Пантърс 2:5 (0:1 2:2 0:2)

Ню Джърси Девилс - Каролина Хърикейнс 1:4 (0:0 0:2 1:2)

Отава Сенатърс - Монреал Канейдиънс 5:6* след продължение - 5:5 (0:2 4:1 1:2) в редовното време, 0:1 в продължение

Питсбърг Пенгуинс - Кълъмбъс Блу Джакетс 4:5* след продължение и дузпи 3:3 (2:1 0:2 1:0) в редовното време, 0:0 в продължението, 1:2 при дузпите

Уинипег Джетс - Торонто Мейпъл Лийфс 3:4* след продължение - 3:3 (0:0 2:1 1:2) в редовното време, 0:1 в продължението

Чикаго Блекхоукс - Бостън Бруинс 2:5 (2:0 0:3 0:2)

Анахайм Дъкс - Лос Анджелис Кингс 2:1* след продължение - 1:1 (1:0 0:1 0:0) в редовното време, 1:0 в продължението

Ванкувър Канъкс - Едмънтън Ойлърс 0:6 (0:0 0:6 0:0)

Вегас Голдън Найтс - Нешвил Предейтърс 7:2 (0:1 2:0 5:1)