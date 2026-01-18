Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 18 яну 2026 | 08:17
  • 370
  • 0
Резултати от НХЛ

В нощта на 17-и срещу 18-и януари (събота срещу неделя) се изиграха нови 13 мача от програмата на редовния сезон в НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Бъфало Сейбърс - Минесота Уайлд 4:5* след продължение - 4:4 (1:2 3:2 0:0) в редовното време, 0:1 в продължението

Филаделфия Флайърс - Ню Йорк Рейнджърс 3:6 (1:3 1:3 1:0)

Калгари Флеймс - Ню Йорк Айлъндърс 4:2 1:0 3:1 0:1

Юта Мамът - Сиатъл Кракен 6:3 (1:1 2:2 3:0)

Вашингтон Кепиталс - Флорида Пантърс 2:5 (0:1 2:2 0:2)

Ню Джърси Девилс - Каролина Хърикейнс 1:4 (0:0 0:2 1:2)

Отава Сенатърс - Монреал Канейдиънс 5:6* след продължение - 5:5 (0:2 4:1 1:2) в редовното време, 0:1 в продължение

Питсбърг Пенгуинс - Кълъмбъс Блу Джакетс 4:5* след продължение и дузпи 3:3 (2:1 0:2 1:0) в редовното време, 0:0 в продължението, 1:2 при дузпите

Уинипег Джетс - Торонто Мейпъл Лийфс 3:4* след продължение - 3:3 (0:0 2:1 1:2) в редовното време, 0:1 в продължението

Чикаго Блекхоукс - Бостън Бруинс 2:5 (2:0 0:3 0:2)

Анахайм Дъкс - Лос Анджелис Кингс 2:1* след продължение - 1:1 (1:0 0:1 0:0) в редовното време, 1:0 в продължението

Ванкувър Канъкс - Едмънтън Ойлърс 0:6 (0:0 0:6 0:0)

Вегас Голдън Найтс - Нешвил Предейтърс 7:2 (0:1 2:0 5:1)

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Стефан-Александър Кюмюрджиев стигна до полуфиналните репешажи в Нидерландия

Стефан-Александър Кюмюрджиев стигна до полуфиналните репешажи в Нидерландия

  • 18 яну 2026 | 02:43
  • 1317
  • 0
Втора титла за Грузия във фигурното пързаляне след триумф на Ника Егадзе

Втора титла за Грузия във фигурното пързаляне след триумф на Ника Егадзе

  • 18 яну 2026 | 02:32
  • 1469
  • 0
Фурние и Сизерон спечелиха Европейското за танцови двойки

Фурние и Сизерон спечелиха Европейското за танцови двойки

  • 18 яну 2026 | 01:43
  • 731
  • 0
Австриец сподели за манипулация в ски-скока

Австриец сподели за манипулация в ски-скока

  • 18 яну 2026 | 01:17
  • 1485
  • 0
Радослав Янков с №1 за квалификацията в неделното състезание от Световната купа в Банско

Радослав Янков с №1 за квалификацията в неделното състезание от Световната купа в Банско

  • 17 яну 2026 | 20:11
  • 984
  • 0
Себастиан Самуелсон спечели спринта в Руполдинг, Благой Тодев завърши на 39-о място

Себастиан Самуелсон спечели спринта в Руполдинг, Благой Тодев завърши на 39-о място

  • 17 яну 2026 | 18:43
  • 1396
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 4525
  • 4
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 2031
  • 8
Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 78606
  • 204
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 348
  • 0
Време е за финал!

Време е за финал!

  • 18 яну 2026 | 06:37
  • 4271
  • 10
Ден 1 на Australian Open: Зверев потрепери, но продължи

Ден 1 на Australian Open: Зверев потрепери, но продължи

  • 18 яну 2026 | 07:52
  • 4214
  • 4