  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Едмънтън съсипа Ванкувър с шест гола за една третина

Едмънтън съсипа Ванкувър с шест гола за една третина

  • 18 яну 2026 | 10:29
  • 535
  • 0
Едмънтън съсипа Ванкувър с шест гола за една третина

Мика Зибанеджад реализира хеттрик за гостуващия Ню Йорк Рейнджърс, който победи с 6:3 Филаделфия в двубой от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Артьоми Панарин допринесе за успеха с два гола и асистенция, а Бренан Отман вкара първото си попадение в НХЛ. Вратарят на Рейнджърс Спенсън Мартин завърши с 25 спасявания.

С втория си хеттрик за настоящия месец Зибанеджан се изравни с Бил Кук с по девет, като водещи състезатели по този показател в историята на Ню Йорк Рейнджърс. Той подобри и рекорда на клуба със 117-ия си гол, помагайки на отбора да прекъсне серията си от пет поражения.

Кълъмбъс спечели гостуването си на Питсбърг с 4:3 след дузпи, след като Чарли Койл отбеляза победния гол. Зак Астън-Рийз, Дантън Хейнен и Кирил Марченко също се разписаха за Блу Джакетс, който записаха четвърти пореден успех. Сидни Кросби се отчете с гол и асистенция за Питсбърг.

Едмънтън се наложи с 6:0 като гост на Ванкувър в друг мач от вечерта в НХЛ. Каспери Капанен и Джак Рослович допринесоха да победата с по два гола през втория период, в който гостите вкараха рекордните шест гола за една част. Ванкувър все още не е постигнал успех през 2026 година.

Юта спечели домакинството си срещу Сиатъл с 6:3 в двубой, в който Нейт Шмид отбеляза на два пъти и добави две асистенции. Лоусън Круз се включи с едно попадение и две асистенции.

Торонто надделя при гостуването си на Уинипег с 4:3 след продължение. Хокеистите на Торонто осъществиха обрат, след като изоставаха с два гола в третия период. Макс Доми се разписа в продължението за успеха на гостите.

Ню Джърси отстъпи като домакин на Каролина с 1:4, а Андрей Свечников оформи хеттрик за гостите.

В другите мачове от вечерта Минесота надви Бъфало като гост с 5:4 след продължение, Калгари записа успех у дома с 4:2 над Ню Йорк Айлъндърс.

Монреал надделя при гостуването си на Отава с 6:5 след продължение, победа като гост взе и Флорида с 5:2 над Вашингтон, докато тимът на Вегас постигна убедителен успех като домакин на Нешвил със 7:2, след като Марк Стоун отбеляза десетия си гол в последните си 11 мача.

Чикаго загуби домакинството си срещу Бостън с 2:5, а отборът на Анахайм спечели у дома срещу Лос Анджелис с 2:1 след продължение.

Снимки: Gettyimages

