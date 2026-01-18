Втора титла за Грузия във фигурното пързаляне след триумф на Ника Егадзе

Ника Егадзе стана шампион при мъжете и донесе втора титла на Грузия от Европейското първенство по фигурно пързаляне в Шефийлд (Великобритания).

Преди два дни двукратните световни шампиони за юноши при спортните двойки Анастасия Метелкина и Лука Берулава от Грузия спечелиха първата си европейска титла, която е историческа първа за Грузия в тази дисциплина на континентален форум.

Егадзе направи най-доброто представяне в кариерата си, изпълни четири четворни скока и да остави далеч зад себе си останалите фигуристи, които допуснаха сериозни грешки.

23-годишният възпитаник на Етери Тутберидзе показа изключително самообладание, превръщайки очакваната оспорвана надпревара в убедителна победа в последното международно състезание за европейските фигуристи преди Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо.

Представяйки се на Skating to Sail от Awolnation, той постигна 181.72 точки във волната програма и общ сбор от 273.00 за първата европейска победа на Грузия в мъжкото фигурно пързаляне.

„Когато излязох на леда, бях малко нестабилен, започнах да се чувствам малко нервен, но си спомних думите на треньорите си да се отпусна, да се наслаждавам на момента и да го направя за тази невероятна публика“, каза Егадзе.

Матео Рицо, четвърти след първата част на състезанието, взе четвърти медал в кариерата си от Европейско първенство, след като завоюва среброто с 256.37 точки, за да си осигури второто място в олимпийския отбор на Италия. Роденият в Русия Георги Рещенко (Чехия) се изкачи от осмо място след кратката програма до трето с 238.27 точки.

Швейцарецът Лукас Бричги, европейски шампион за 2025 година, е четвърти с 236.90 точки.

Рицо се бореше за място в италианския олимпийски отбор с Николай Мемола, като Даниел Грасъл си осигури първата квота. Мемола, който се бори с контузии, завърши 11-и.

Днес беше катастрофален ден за сребърния медалист от Европейското първенство през 2022 година Грасъл, който беше сред фаворитите, но падна три пъти във волната си програма и се нареди едва на 13-та позиция.