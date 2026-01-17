Асен Николов пред Sportal.bg: Ботев Враца е неудобен съперник за нас

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов коментира пред Sportal.bg победата със 105:87 над Ботев Враца в двубой от 17-ия кръг на Sesame НБЛ.

17

“Нека отдадем заслуженото и на отбора на Ботев Враца, наистина стана труден двубой, даже в определени моменти беше малко изнервено за нашия отбор. Но все пак Ботев Враца е един доста добре подреден отбор и всяко едно от момчетата си изпълнява ролята на игрището.

Академик срази Шумен, Локомотив Пловдив надигра Ботев Враца

По принцип за нас те са неудобен съперник. Знаех, че ще е труден мачът, цяла седмица се опитвах да го предам и на момчетата. Знаех, че ще има леко подценяване, особено след загубата на Ботев Враца от Академик и така и се получи, особено в първата част, а известно време и през втората”, сподели пред Sportal.bg Николов.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg