Швейцарец спря Тервел Замфиров и Радо Янков в Банско, победа за Карл

  17 яну 2026 | 15:10
  • 792
  • 0
Швейцарецът Джан Казанова отстрани последователно българските асове Тервел Замфиров и Радослав Янков от паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско.

Замфиров и Янков, които влязоха като трети и шести от квалификацията, останаха в крайна сметка пети и десети.

Победител пък стана австриецът Бенямин Карл, който в големия финал изпревари канадеца Арно Годе - номер 1 от квалификацията. За олимпийския шампион Карл това е 28-ма победа за Световната купа. Казанова се добра до място на подиума след успех над германеца Яник Ангененд в малкия финал.

За българите осминафиналите започнаха с поражението на Янков от Казанова, като разликата на финала между двамата бе нищожните 0.07 секунди. Веднага след това обаче Замфиров се справи със словенския ветеран Жан Кошир, което вдигна настроението на публиката в Банско.

На четвъртфиналите Казанова победи в нова равностойна битка и Замфоров, с което лиши българина от това поне да изравни най-доброто си класиране в Банско от миналата година, когато бе четвърти.

Снимки: Startphoto

