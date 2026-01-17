Бока иска поне 12 милиона от руснаци за крило

Бока Хуниорс сметна офертата на Спартак (Москва) от 9 млн евро за крилото Есекиел Себалиос за недостатъчна. Аржентинският клуб смята, че пазарната стойност на 23-годишното крило е по-висока, така че дори не се е стигнало до преговори, съобщава BolaVip.
Според източника, Бока Хуниорс иска поне 12 милиона евро за трансфера на Себайос. Съобщава се, че „червено-белите“ са взели под внимание позицията на аржентинците и обмислят да отправят друга оферта.
Себайос е продукт на младежката академия на Бока Хуниорс. Нападателят е участвал в 127 мача за мъжкия отбор във всички състезания, като е отбелязал 15 гола и е дал 13 асистенции. Настоящият му договор с клуба е до края на 2026 г. Според информация в Transfermarkt, пазарната му стойност е 7 млн евро.