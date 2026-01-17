Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бока Хуниорс
  3. Бока иска поне 12 милиона от руснаци за крило

Бока иска поне 12 милиона от руснаци за крило

  • 17 яну 2026 | 03:43
  • 258
  • 0
Бока иска поне 12 милиона от руснаци за крило

Бока Хуниорс сметна офертата на Спартак (Москва) от 9 млн евро за крилото Есекиел Себалиос за недостатъчна. Аржентинският клуб смята, че пазарната стойност на 23-годишното крило е по-висока, така че дори не се е стигнало до преговори, съобщава BolaVip.

Според източника, Бока Хуниорс иска поне 12 милиона евро за трансфера на Себайос. Съобщава се, че „червено-белите“ са взели под внимание позицията на аржентинците и обмислят да отправят друга оферта.

Себайос е продукт на младежката академия на Бока Хуниорс. Нападателят е участвал в 127 мача за мъжкия отбор във всички състезания, като е отбелязал 15 гола и е дал 13 асистенции. Настоящият му договор с клуба е до края на 2026 г. Според информация в Transfermarkt, пазарната му стойност е 7 млн евро.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

В Африка се похвалиха с рекордни приходи

В Африка се похвалиха с рекордни приходи

  • 17 яну 2026 | 01:45
  • 485
  • 0
Жирона удари петия в Ла Лига и държи лошите дни зад себе си

Жирона удари петия в Ла Лига и държи лошите дни зад себе си

  • 17 яну 2026 | 00:36
  • 705
  • 0
Божинов дебютира в Серия А при геройско равенство на Пиза срещу Аталанта

Божинов дебютира в Серия А при геройско равенство на Пиза срещу Аталанта

  • 17 яну 2026 | 00:02
  • 6473
  • 0
Айнтрахт изпусна Вердер в луда голеада

Айнтрахт изпусна Вердер в луда голеада

  • 16 яну 2026 | 23:47
  • 882
  • 0
ПСЖ отговори подобаващо на критиките и се върна на върха след класика срещу Лил

ПСЖ отговори подобаващо на критиките и се върна на върха след класика срещу Лил

  • 16 яну 2026 | 23:10
  • 5158
  • 4
Монако продължи да се дъни в Лига 1 и падна от новаци

Монако продължи да се дъни в Лига 1 и падна от новаци

  • 16 яну 2026 | 22:29
  • 1587
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 29602
  • 104
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 16506
  • 27
ПСЖ отговори подобаващо на критиките и се върна на върха след класика срещу Лил

ПСЖ отговори подобаващо на критиките и се върна на върха след класика срещу Лил

  • 16 яну 2026 | 23:10
  • 5158
  • 4
Божинов дебютира в Серия А при геройско равенство на Пиза срещу Аталанта

Божинов дебютира в Серия А при геройско равенство на Пиза срещу Аталанта

  • 17 яну 2026 | 00:02
  • 6473
  • 0
Любо Пенев се връща в България! Босът на ЦСКА с голям жест към Ел Голеадор

Любо Пенев се връща в България! Босът на ЦСКА с голям жест към Ел Голеадор

  • 16 яну 2026 | 18:48
  • 24848
  • 36
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 17909
  • 7