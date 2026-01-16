Монако продължи да се дъни в Лига 1 и падна от новаци

Монако записа четвърта поредна загуба в Лига 1, след като отстъпи на новака Лориен с 1:3 в среща от 18-ия кръг на шампионата. Всички голове паднаха след почивката, като гостите поведоха с гол на Амаду Бамба Диенг (68’), а малко след него Ансу Фати (76’) изравни. В края домакините отново се пропукаха и съперникът оформи крайния резултат с попаденията на Жан-Виктор Макенго (85’) и Карим Дермане (87’).

Поражението постави монегаските в много трудно положение, като те останаха на седем точки от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири, при положение че останалите срещи от кръга тепърва трябва да се изиграят. Новаците от своя страна дръпнаха на осем точки спрямо 16-ото място, което дава право на участие в спасителен плейоф, и на цели десет от последните две, които по регламент потопяват директно във втория ешелон. Така Лориен продължава със самочувствие и се намира в отлична позиция, която дори им дава основания да мечтаят за финиширане в горната половина на таблицата при първия сезон на отбора обратно при майсторите.

Гостите успяха да стигнат до гол още през първото полувреме. Седем минути преди почивката Амаду Бамба Диенг получи подаване в наказателното поле и след бърза реакция прати топката в левия ъгъл на вратата, пазена от Филип Кьон. Радостта обаче бе бързо прекратена, тъй като последва преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР и голът бе отменен заради засада при головата атака.

C'est la pause. Score nul et vierge ici à Monaco.

Les Merlus ont pris confiance au fil de ce premier acte.



45' I 0-0 I #ASMFCL pic.twitter.com/x3t1cZi8bQ — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 16, 2026

Все пак след почивката новаците в елита успяха да ударят и този път не бяха попарени от странични фактори. Грешка на бранител на монегаските бе наказана, а Диенг отново бе в епицентъра на събитията, като той отново наказа Кьон и официално даде преднина на своите.

Домакините не се примириха, тъй като през по-голямата част от двубоя доминираха на терена, и четвърт час преди края на редовното време изравниха. Ансу Фати завърши мълниеносна атака, а първоначално Ивон Мвонго запази мрежата си суха, но при добавката той остана безпомощен и монегаските замечтаха за пълен обрат.

Вместо това обаче те инкасираха нов гол осем минути по-късно, въпреки че междувременно домакинският натиск продължи. Жан-Виктор Макенго овладя в наказателното поле и отклони топката, за да остави Кьон безпомощен.

Така, докато домакините все още се отърсваха от шока, резервата Карим Дермане, който влезе в игра в 75-ата минута, осъществи фамозен пробив и след като стигна вътрешността на наказателното поле, стреля, убивайки интригата за остатъка от двубоя.

Première victoire de la saison à l'extérieur !



Très belle opération des Merlus !



90' I 1-3 I #ASMFCL pic.twitter.com/iSjwznejns — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 16, 2026

Монако си направи много лоша услуга за самочувствието си, защото само четири дни преди гостуването на Реал Мадрид (20.1) от Шампионската лига допусна нова срамна страница от представянето си през кампанията. Лориен от своя страна ще почива цели осем дни и през следващия уикенд ще гостува на Рен (20.1) в нов шампионатен двубой.