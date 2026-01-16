Популярни
Контролна среща: Локомотив (Пловдив) - Етър 0:0
Александър Кръшняк пред Sportal.bg: Изненадах подиума в Австрия, не от квотата

  • 16 яну 2026 | 14:38
  • 252
  • 0

Третият български представител в алпийския сноуборд за олимпиадата Милано – Кортина Александър Кръшняк и неговия баща Михаил Кръшняк са развълнувани от второто място за СК в Австрия преди няколко дни, но и от завоюването на квотата. „Чувствам се много добре на борда, в добра форма съм и се надявам и в следващите дни да направя добри класирания. В интерес на истината олимпийската квота не ме изненада толкова, колко подиума за Световната купа. Но се чувствам се добре, че заслужих класиране на олимпиадата и се радвам, че ще представям България на този голям форум. В Италия се надявам да направя подобно каране, а с него ще дойде и добър резултат“, коментира Александър Кръшняк.

Неговият баща Михаил Кръшняк също е оптимист:“ Гледахме състезанието на Сашко с малкия ми син Петър тук в Банско. Изпитахме огромна емоции, защото си представяхме, какво усеща той в този момент и това много ни зареди. Класирането му е напълно закономерно, защото знаем неговите качества и дойде време, за да ги покаже.“

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 16 яну 2026 | 09:20
  • 534
  • 0
Добра новина от щаба на Бриньоне преди Олимпиадата

Добра новина от щаба на Бриньоне преди Олимпиадата

  • 16 яну 2026 | 05:18
  • 1604
  • 0
Историческа първа европейска титла при спортните двойки за Грузия

Историческа първа европейска титла при спортните двойки за Грузия

  • 16 яну 2026 | 02:41
  • 1704
  • 0
Марко Семерджиев втори в слалома на ФИС в Поца Ди Фаса

Марко Семерджиев втори в слалома на ФИС в Поца Ди Фаса

  • 16 яну 2026 | 02:23
  • 723
  • 0
Александър Златков остана предпоследен в кратката програма на Европейското

Александър Златков остана предпоследен в кратката програма на Европейското

  • 15 яну 2026 | 21:02
  • 1167
  • 0
Линдзи Вон издирва изгубена щека в социалните мрежи

Линдзи Вон издирва изгубена щека в социалните мрежи

  • 15 яну 2026 | 18:13
  • 2659
  • 0
