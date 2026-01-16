Александър Кръшняк пред Sportal.bg: Изненадах подиума в Австрия, не от квотата

Третият български представител в алпийския сноуборд за олимпиадата Милано – Кортина Александър Кръшняк и неговия баща Михаил Кръшняк са развълнувани от второто място за СК в Австрия преди няколко дни, но и от завоюването на квотата. „Чувствам се много добре на борда, в добра форма съм и се надявам и в следващите дни да направя добри класирания. В интерес на истината олимпийската квота не ме изненада толкова, колко подиума за Световната купа. Но се чувствам се добре, че заслужих класиране на олимпиадата и се радвам, че ще представям България на този голям форум. В Италия се надявам да направя подобно каране, а с него ще дойде и добър резултат“, коментира Александър Кръшняк.

Неговият баща Михаил Кръшняк също е оптимист:“ Гледахме състезанието на Сашко с малкия ми син Петър тук в Банско. Изпитахме огромна емоции, защото си представяхме, какво усеща той в този момент и това много ни зареди. Класирането му е напълно закономерно, защото знаем неговите качества и дойде време, за да ги покаже.“